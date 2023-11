El impactante vídeo viral de Shakira cara a cara con el juez

Shakira ha pactado con la Fiscalía una multa de 7 millones para evitar su entrada en prisión, una decisión que conlleva la admisión de la comisión del fraude fiscal al fisco por la cantante colombiana. De triunfar en los Grammy Latino a estar citada en la Audiencia de Barcelona este lunes por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014, cuando inició su relación con el jugador del Barça y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué.

Aunque Shakira llevaba años defendiendo su inocencia y mostrando su disposición a sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de fraude fiscal, la cantante ha cambiado inesperadamente de postura, admitiendo el delito en un acuerdo al que ha llegado su defensa con la Fiscalía, una decisión con la que espera olvidarse para siempre de este asunto.

La cantante se presentó en al Audiencia de Barcelona pocos minutos antes empezar la vista y pocos minutos antes de que su agencia de comunicación emitiese un comunicado para oficializar este acuerdo. El acuerdo se oficializa con las declaraciones de la cantante, que explica en el texto por qué ha cambiado de postura y el papel que han jugado sus hijos en esta decisión. Además, ha llamado especialmente la atención ver a la artista colombiana cara a cara con el juez admitiendo su culpa y sus penas.

Comunicado de Shakira

«Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?»

«Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir».

«Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal».