La sesión más ‘hot’ de Carlota Boza sin sujetador: ex ‘LQSA’ y amiga especial de Izan Guevara

La actriz Carlota Boza se dio a conocer años atrás por su papel de Carlota Rivas en La que se avecina. Ahora quiere seguir creciendo en su carrera como intérprete a la vez que arrasa como influencer, pues se acerca a los 600.000 seguidores en Instagram a los que suele deleitar con sugerentes posados.

De hecho, en las últimas horas ha incendiado las redes sociales con su última sesión de fotos, en las que aparece con una elegante chaqueta y sin sujetador. «Las mujeres que buscan ser iguales a los hombres carecen de ambición», escribió junto a las imágenes, un mensaje que también está dando que hablar en redes y medios de comunicación del mundo del corazón.

Una Carlota Boza que hace unos meses fue noticia tras ser relacionada con Izan Guevara, piloto español campeón del Mundo de Moto3. Ambos posaron juntos en el camerino de La Resistencia, compartiendo la imagen en sus redes y dejando claro que no querían esconder que hay algo entre ellos, aunque sin confirmar que fuera más que una amistad. Química está claro que había, porque la foto lo decía todo.

Semanas después, la actriz fue preguntada por ello en un evento. El reportero cuestionó directamente a la joven si era la nueva novia del piloto Izan Guevera: «No es verdad, no es mi novio. No sé de dónde han sacado esta información. Le acompañé a La Resistencia. No es mi novio, es mi amigo. Todos mis amigos son especiales. Me leyeron las cartas por primera vez y me dijeron que me iba a echar novio. ¿Izan? No creo, nunca digas nunca pero yo creo que no».