La Ryder Cup 2021 no podía empezar mejor para la pareja española. Sergio García y Jon Rahm han demostrado su poderío batiendo a la mejor pareja de los estadounidense (Thomas y Spieth) para dar el primer punto a Europa tras una actuación formidable en los foursomes. Sergio estuvo impresionante hacia green, mientras Rahm hizo lo propio en el green. Así lo explicaban los dos tras conseguir la victoria. Los españoles salieron decididos a plantar batalla. Empataron en el primer hoyo y luego se repartieron los siguientes cuatro por igual, dos para cada uno.

La igualdad era máxima, nadie daba su brazo a torcer. Pero entonces apareció la magia de Sergio García en el hoyo 7, que se sacó de la manga un hierro magnífico para mejorar el golpe de Justin Thomas que la había dejado muy cerca para hacer el birdie. Jon Rahm aprovechó el golpazo de su compañero para embocar el putt y poner, de nuevo, uno arriba a la pareja española que se complementaba a las mil maravillas. En el 8 se repetía la historia, el de Borriol se sacaba un gran hierro y el número uno del mundo embocaba para aumentar la ventaja a dos golpes.

Tras los primeros nueve hoyos, la pareja española iba dos arriba. No podían empezar mejor las cosas para Europa y más teniendo en cuenta que en los otros partidos los resultados eran favorables a los norteamericanos. Estaban salvando el honor europeo. Mientras tanto, Sergio y Rahm seguían a los suyo, gran hierro del primero y el de Barrika embocaba el putt. La historia del día se repetía de nuevo y se ponían tres arriba.

Rahm y Sergio salvan a Europa

Spieth y Thomas redujeron diferencias en el 13 y estuvieron a punto de colocarse a uno en el 14. Spieth tenía un putt muy claro para hacer birdie, pero por suerte para los españoles lo falló y la ventaja seguía siendo de dos a falta de cuatro hoyos. Los americanos perdonaron y lo pagaron en el 15, donde Sergio García se sacó un putt impresionante desde muy lejos para lograr el birdie y volver a poner el +3 en el marcador. La pareja estadounidense luchó, logró ganar el 16, pero no pudieron batir a los españoles que cerraron el partido en el 17 tras un error garrafal de Thomas.

