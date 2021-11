Sergi Barjuan se mostró derrotado en sala de prensa tras ver como su equipo desperdiciaba una ventaja de 0-3 en la segunda parte en el que es su último partido al frente del primer equipo tras la llegada de Xavi Hernández. Los gestos de alegría tras los tres primeros goles que logró el equipo quedaron a un lado con el gol de Iago Aspas antes del pitido final para el 3-3. El entrenador se mostró más comedido de lo que estuvo un Frenkie de Jong que, al igual que su compatriota Koeman, no tiene pelos en la lengua.

El cambio de Ansu, clave para Sergi

«No es excusa, pero cuando todo sale al revés y estás obligado a hacer tres cambios por lesión, tienes que alterar todo el orden del equipo. No sirve de excusa pero sí ha influido en el rendimiento final. En la segunda parte no hemos sabido ir hacia arriba. No es excusa. Hemos reculado demasiado, no hemos tirado la presión y los jugadores que han salido no sabían cómo situarse. La primera parte lo hicimos muy bien. Es una lástima. Hubiera sido la primera victoria fuera de casa. Habría sido un éxito para mí. Nos tenemos que quedar con la idea de la primera parte. Es la primer vez que nos encajan tres goles. Jugamos más adelantados por los jugadores rápidos del equipo rival. Tenemos que ver qué pasó en la segunda mitad y buscar soluciones para que no vuelva a pasar».

Su último partido y la llegada de Xavi

«Está claro que con un regusto final. Mi papel se empaña por el resultado de hoy, pero estoy contento porque todo lo que he intentado con los jugadores lo han intentado. Xavi tiene su papeleta como entrenador y su trabajo. Lo más importante es que la plantilla se pueda recuperar. Si recuperamos a toda la plantilla, puede competir con todos los equipos. Van cayendo jugadores y eso es difícil de gestionar. Esa es la base de todo. Un entrenador con falta de recursos está limitado. Y ese a los problemas, estoy contento de lo que he aportado. Cuando todos los jugadores estén disponibles seguro que será un equipo que pueda optar a más cosas».

Coutinho

«No me he fijado en nada de eso. Me exigía mucho el partido y no estaba para mirar más allá. En 10 días lo que he intentado que todos tuvieran feeling conmigo. Los que no juegan es más difícil. Tomo decisiones y al final es esto».

Personalidad

«Al final, si miras la plantilla, vas jugando con niños. Quieras o no quieras, si es cierto, que no solo los mayores son más fuertes. Por separado es difícil. Al final, ante situaciones de este estilo, es difícil sacar esa valoración. Cuando las cosas salen regular, siempre vas buscando excusas y recursos para el futuro. Hay ocho lesionados y han caído tres más hoy. Si los tienes a todos, el entrenamiento es mejor, de más alto nivel, todo el mundo quiere jugar. La competencia es sana y buena. Ahora vamos con piezas contadas. Cuando estén todos no será factible esto».

Lesiones

«La situación del Barça es muy extraña. Sí es cierto, es bueno saber y buscar para que no suceda más. Entra un entrenador nuevo con carencias y unos problemas muy grandes con las lesiones. Esto no es excusa pero es importante para un futuro».