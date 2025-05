La selección española se despide de Manolo el del Bombo: «Uno de nuestros seguidores más fieles…»

Manolo el del Bombo ha fallecido este jueves a los 76 años y la selección española ha querido rendirle un pequeño homenaje a través de sus redes sociales. El combinado nacional se ha despedido de su seguidor más mítico y legendario con mucha tristeza y pesar tras esta terrible noticia. Su legado quedará para siempre como uno de los seguidores más míticos de España.

«Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas. Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones. Descansa en paz, Manolo. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos», escribió la selección española en sus redes sociales tras conocer la noticia.

Además, el Valencia CF, equipo del que era seguidor, también ha querido trasladar sus condolencias a sus amigos, familiares y allegados. Muestras de cariño a las que se han sumado otros equipos españoles como Real Zaragoza, Córdoba CF, Cádiz o Albacete.

🖤 Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas. 🥁 Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones. Descansa en paz, Manolo. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/ApPOeQewlP — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 1, 2025

Reconocido aficionado del Valencia, Manolo el del Bombo regentó un bar llamado Tu Museo Deportivo en los aledaños de Mestalla que tuvo que cerrar tras los estragos de la pandemia. Inauguró su pasaporte de viajes con la selección española en 1979, cuando acudió a Chipre. Desde entonces acudió a cada cita y su popularidad se disparó durante el Mundial de España en 1982, cuando hacía autostop para ir a los partidos.

«Al principio lo pagaba todo yo, todo lo que sacaba, me lo gastaba. Pero la Selección se ha portado siempre muy bien, me dan muchas facilidades para las entradas y poder viajar con ellos. El desplazamiento de Valencia a Madrid lo pago yo y luego, en el país donde vayamos, la comida la pago yo. Y estoy muy agradecido. Vivo y hago lo que me gusta», aseguró, en 2018 en su propia página web.