Así es Curro, el animador que puede coger el testigo de Manolo el del Bombo en los partidos de España

Manolo el del Bombo nos ha dejado tristemente este jueves 1 de mayo a los 76 años de edad y ya comienza a hablarse de su posible sucesor como animador de la selección española. La leyenda de Manolo será prácticamente imposible de igualar, pero es cierto que el combinado nacional necesita a un nuevo animador que intente paliar su ausencia en cada campo donde los de Luis de la Fuente defiendan a nuestro país.

Y es que Manolo el del Bombo era único en nuestro país. Siempre estuvo al lado de la selección española en cada estadio. Ya fuese una fase final de un gran torneo o un amistoso en la otra parte del mundo. Nunca fallaba. Y con su bombo animaba a toda la grada española. Era conocido por todos. Y amado por todo el país. Era único y su marcha es irreparable.

Será imposible sustituirle. Pero seguro que en el panorama nacional hay animadores que intentará que su marcha no se note tanto en los partidos de la selección española. Uno de ellos es Juan José Abascal, más conocido como Curro.

Y es que debido a sus problemas de salud, Manolo el del Bombo no había podido acudir a todos los partidos de la selección española durante los últimos meses como él hubiese querido. Y es por ello que algunos animadores, con bombo en mano, aprovecharon este tiempo para hacerse notar y hacerse un hueco en la animación española.

Curro es de Toledo y su amor por la selección española es incalculable, como lo era el de Manolo el del Bombo. También es un viajero de los más bestias y eso le hace recorrerse el mundo entero junto a la selección española. Su inicio como animador con España empezó en el Mundial de Qatar de 2022 después de que Manolo no pudiese acudir a este torneo. También estuvo en la pasada Eurocopa o en la Liga de Naciones que la selección española ganó en Holanda.

«Empecé en Catar con el bombo de Manolo porque no podía ir una peña que tenía, y empecé a tocar, a tocar, a tocar… Y desde entonces sigo a la selección, ya con el mío propio. Como tenía bares, mucha gente me conoce. Me ven por la calle y me dicen: ‘¡Anda, que te vas a otro partido con el bombo!’», señaló Curro en una entrevista hace meses con la Cadena Cope.