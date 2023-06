Ser segundo o tercero: siete millones en juego. Ésta es la diferencia económica que existe entre ocupar uno y otro puesto del podio de la Liga. El Atlético tiene garantizado el bronce, pero aún puede aspirar a la plata. Necesita ganar en Villarreal y que el Madrid empate o pierda en el Bernabéu ante el Athletic, que se juega la posibilidad de entrar en la Conference League. Será el último reto al que se enfrente esta temporada un Simeone que llega en cuadro a la última jornada: hoy ha entrenado con sólo 15 jugadores.

53,5 millones el segundo, 46,37 el tercero. ´Las recompensas que ofrece la Federación son lo suficientemente jugosas como para no desperdiciarlas, sobre todo en el caso del Atlético, al que no le sobra precisamente el dinero. Ha tenido la segunda posición en la mano en dos ocasiones, pero la desperdició perdiendo y empatando en los campos de los dos últimos clasificados, Elche y Espanyol. Ahora está obligado a esperar un tropiezo ajeno para aspirar a terminar la temporada como subcampeón de Liga.

Para empezar el único resultado propio que le vale es la victoria y no lo tendrá fácil en el estadio de La Cerámica ante un Villarreal que ha terminado la temporada en un gran estado de forma, aunque es cierto que no se juega absolutamente nada en la última jornada porque no puede moverse de la quinta plaza. Simeone recupera para este partido a Savic, Lemar y Morata, pero pierde a De Paul por sanción y siguen lesionados Oblak, Memphis y Reinildo. Además, Giménez y Carrasco han sido sometidos a sendas intervenciones quirúrgicas esta semana que descartan por completo al uruguayo y casi al belga, aunque en su caso se ha tratado de una operación ambulatoria en la nariz y podría llegar al partido. Hoy no ha entrenado Mario Hermoso, cuya paternidad es inminente, y en consecuencia también podría ser baja.

El once más factible sería el formado por Grbic, Nahuel Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Reguilón, Lemar, Koke, Saúl, Griezmann y Correa o Morata, pero si finalmente Hermoso tampoco está disponible Simeone deberá inventar algo para mantener la línea de tres centrales.