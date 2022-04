La eliminatoria del Bayern de Munich ante el Villarreal, en cuartos de final de la Champions League, no ha sentado nada bien en el Allianz. La figura de Julian Nagelsmann ha quedado señalada después de la derrota, además de la del director deportivo del equipo, Hasan Salihamidzic. El que fuera jugador del conjunto bávaro y ahora responsable del área deportiva ha sido quien ha sufrido en mayor grado la indignación de la afición, hasta el punto de que varios energúmenos se han puesto en contacto con su familia, amenazándoles de muerte a través de las redes sociales.

El hijo y la mujer de Salihamidzic han hecho públicos varios de los inaceptables mensajes recibidos en las últimas horas, a raíz de la victoria del equipo de Unai Emery en la eliminatoria de la máxima competición. En ellos, se exige la dimisión del director deportivo del gigante alemán, llegando incluso a mandar una imagen de un cuchillo a Esther Copado, la esposa del ex centrocampista, junto al siguiente mensaje: «Si Brazzo no deja el Bayern, usaremos un cuchillo contra ti y su hijo. Nos vemos pronto».

Pero no ha sido el único mensaje amenazante que ha recibido la mujer de Salihamidzic. «Dile al hijo de puta que no va a salir de nuestro club», dice otro. También a su hijo, que ya recibió amenazas el pasado año, después de la decisión del Bayern de no renovar a Hans-Dieter Flick, le han llegado mensajes fuera de lugar: «Que os jodan a ti y al estúpido descerebrado de tu padre». Nick, hijo del ex futbolista, se ha pronunciado acerca de las amenazas en las redes sociales, quejándose a los aficionados de que «cada vez que algo sale mal, culpáis a mi padre y aterrorizáis a mi familia con comentarios y mensajes».