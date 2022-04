España y Alemania se enfrentarán en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Será la primera vez que estas dos selecciones se vean las caras desde el famoso 6-0 de España a Alemania, en la fase de grupos de la Liga de Naciones el 17 de noviembre de 2020. Ha llovido más de lo que parece. El combinado germano llega con la cara renovada después de que Joachim Löw deja su puesto como seleccionador alemán a Hansi Flick tras la Eurocopa.

Desde el aterrizaje del ex del Bayern al banquillo no le ha ido nada mal a Alemania, suman ocho victorias y un empate (ante Holanda). Tienen un gran bloque de jugadores y en la fase de grupos sólo han encajado una derrota. No obstante, se podría decir que España es la criptonita de los germanos. Alemania lleva 34 años sin ganar al combinado español en competición oficial. Su último triunfo data del 17 de junio de 1988 en la fase de grupos del Europeo, cuando se impusieron por 2-0.

Desde entonces España ha superado a la Mannschaft en momentos clave de los campeonatos, como la final de la Eurocopa 2008 con aquel gol de Torres (1-0), las semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010 gracias a un cabezazo inapelable de Puyol (1-0) y, por último, en la fase de grupos de la Liga de Naciones donde los de Luis Enrique firmaron una goleada histórica (6-0).

Este resultado dejaba a la selección dirigida por Joachim Löw fuera de la Final Four de la competición. Alemania llegaba al choque como primera del grupo con 9 puntos, uno más que España, por lo que el empate les valía. Pero el combinado nacional salió a por todas y vapuleó a su rival para lograr el pase a la Final Four, además de dejar muy tocado al combinado germano. En la retina de todos los españoles está también aquel mítico gol de Goikoetxea en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Dos años y medio después de aquella goleada el destino ha querido que vuelvan a enfrentarse en la Copa del Mundo. España buscará prolongar esa buena racha frente a los germanos en competición oficial, aunque el balance general es favorable a los alemanes. Entre amistosos, Mundiales, Eurocopas y Liga de Naciones ambas selecciones se han enfrentado un total de 25 veces con ocho victorias para el combinado español, nueve para Alemania y ocho empates.