La Salernitana cuenta la verdad sobre su interés en Isco

La Salernitana ha sido uno de los equipos a los que se ha relacionado con Isco Alarcón. El ya ex jugador del Sevilla se encuentra buscando equipo, después de rescindir su contrato con los hispalenses tras la marcha de Lopetegui. Pero por lo que ha contado el director deportivo del conjunto italiano, su desembarco en el calcio deberá esperar, puesto que no ha llegado a concretarse nada.

Morgan de Sanctis, ex jugador del Sevilla y actual director deportivo de la Salernitana italiana, ha descartado que Isco vaya a enrolarse en el equipo en este mercado, aclarando además todos los rumores sobre su futuro fichaje. El que fuera portero del Sánchez-Pizjuán ha admitido que hubo contactos para tratar de mover a Isco hacia Salerno, pero que al final la negociación no ha avanzado.

«Hubo varios sujetos que nos propusieron a Isco, pero después nadie quiso concretar la operación. En el fútbol suele pasar a menudo», ha destacado el director deportivo del equipo italiano sobre la posible incorporación de Isco en el mercado invernal.

La Salernitana disputa su segunda temporada consecutiva en la Serie A y en estos momentos se encuentra en media tabla. Aún así, se han reforzado con la llegada de Gillermo Memo Ochoa en portería para los próximos seis meses y quieren firmar a más jugadores de renombre. Entre ellos figuraría el del ex jugador del Real Madrid, que después de la salida de Lopetegui del Sevilla y de la mala relación con Monchi, rescindió su contrato y se encuentra en búsqueda de un nuevo destino.

No están siendo unas navidades nada sencillas para Isco. Después de acabar mal con la entidad sevillista, no le está siendo fácil encontrar un nuevo equipo en Europa y eso que es uno de los regalos del mercado de enero. De donde ya habría rechazado varias ofertas sería de Qatar y de Arabia Saudí, a donde no estaría dispuesto a irse.