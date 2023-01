Italia acude al rescate de Isco

Isco Alarcón continúa sin equipo después de llegar a un acuerdo con el Sevilla para la rescisión del contrato el pasado 21 de diciembre. Ambas partes tomaron la decisión de separar sus caminos tras la marcha de Lopetegui y una posterior discusión con Monchi provocaron el adiós del mediapunta malagueño. Ahora, son varios los equipos italianos los que sueñan con reforzarse este mismo invierno con el ex del Real Madrid.

En los últimos días se han producido varios movimientos en algunos equipos de la Serie A para incorporar a un Isco Alarcón que, a sus 30 años, todavía tiene mucho fútbol en sus botas. Primero, aparecía la Salernitana, colocada en duodécima posición de la liga italiana para soñar con el ex jugador del Sevilla. Después, la Fiorentina era otro de los cuales se planteaba la posibilidad de ficharle. El equipo de Florencia estaría buscando un jugador como Isco para reforzar su ataque y un proyecto que parece no arrancar.

No obstante, en los días posteriores a su salida del Sevilla, todas las miradas apuntaban a otro reencuentro con Julen Lopetegui, actual entrenador del Wolverhampton. Jorge Mendes, su representante y con gran mano en el equipo inglés que cuenta con nueve jugadores portugueses y cuatro españoles, podría llevarle al nuevo equipo del también ex entrenador del Real Madrid, pero en los últimos días parece haberse enfriado esta posibilidad y su destino podría estar en Italia.

Rechazó a la Salernitana

Y es que, según informa El Corriere dello Sport, Jorge Mendes habría ofrecido a Isco a la Salernitana con el objetivo de no perder el tren del fútbol de élite. El equipo italiano, que acaba de fichar a Guillermo ‘Memo’ Ochoa, no vería con malos ojos su llegada, pero lo que dificulta la incorporación es su elevada ficha. El malagueño llegó a cobrar hasta seis millones de euros en el Real Madrid. En cambio, en el Sevilla percibía algo más de un millón con la posibilidad de recibir algo más por ciertos objetivos. Esto hace que el equipo italiano no podría pagarle tal cantidad de dinero, por lo que es el principal impedimento a su fichaje.