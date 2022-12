Sara Sálamo explota tras la salida de Isco del Sevilla

Isco Alarcón ya es historia en el Sevilla. El futbolista malagueño firmó por dos años con el club hispalense y cuatro meses después ha rescindido su contrato, tal y como ha anunciado la entidad en un comunicado. El centrocampista pasa a ser agente libre de nuevo y su futuro es una incógnita. A su lado estarán siempre Sara Sálamo y sus hijos, su familia. Precisamente, la actriz también está dando mucho que hablar tras estallar en sus redes sociales.

Y es que la intérprete no entiende cómo pueden acusarla a ella de ser la responsable del mal momento de Isco y del bajón de rendimiento que ha dado durante sus últimos años de carrera. «Di que eres un machista de manual, sin decirlo…», ha escrito Sara Sálamo junto a decenas de captura en las que estos usuarios le atacan y le responsabilizan de la trayectoria de Isco.

Di que eres un machista de manual, sin decirlo… pic.twitter.com/pMOhu0q1HE — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 21, 2022

Hace un par de años, Sara Sálamo también explotó por este tema en sus redes sociales. La propia actriz rescató en su perfil de Twitter algunas de las críticas que recibió: «En España no hay machismo», escribió junto a varias capturas de pantalla. «Puta nunca te perdonaré lo que le hiciste a Isco», «Isco está así por ti», «Te has cargado a Isco, ¡zorra!» y «Puta Isco y puta Sara», fueron algunos de los comentarios que le llegaron.

«Le he cogido un poco de fobia a las redes. No se puede debatir de una forma moderada. Se está llegando a unos límites de amenazas de muerte en la que ya nombran incluso a mis hijos. No sé hasta qué punto me compensa», dijo poco después en una entrevista.