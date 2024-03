Salen a la luz unas fotos muy subidas de tono de Shakira con un conocido actor

Shakira lo sigue petando. El lanzamiento del disco Las mujeres ya no lloran viene acompañado ahora del estreno mundial del videoclip de la canción Puntería, en la que Shakira colabora por primera vez con Cardi B. Las dos cantantes se convierten en amazonas en este trabajo que cuenta también con el actor Lucien Laviscount, con quien la colombiana ha protagonizado una sensual sesión de fotos promocional, imágenes muy subidas de tono que están dando mucho que hablar en las redes sociales.

Shakira ha elegido al intérprete, conocido por la serie Emily in Paris, para protagonizar el videoclip de Puntería. Tras varios años en los que la colombiana no salía con modelos en sus vídeos, la cantante ha llamado al actor franco-inglés para que haga de centauro en el vídeo, que saldrá a la luz este viernes 22 de marzo, coincidiendo con el esteno del disco. Para calentar motores, Shakira ha decidido compartir en sus redes una sensual sesión de fotos junto a Lucien Laviscount. Shakira aparece en estas imágenes con el pelo rosa luciendo el espectacular vestido Pink Venus Wetlook de Di Petsa cuyo precio supera los 5.300 euros, mientras que Lucien Laviscount aparece sin camiseta con un pantalón blanco remangado que resalta el color de su piel.

Shakira y Lucien Laviscount (Emily En Paris) para el video de “Puntería”, disponible este viernes. pic.twitter.com/RpOSoIBZt9 — Indie 505 (@Indie5051) March 21, 2024



Han pasado casi dos años desde que Shakira y Piqué anunciaron su ruptura a través de un comunicado oficial. La artista se enteró de una supuesta infidelidad por parte de su pareja que dinamitó por completo su relación. La artista ha preferido no pronunciarse más al respecto, pero lo que sí que ha revelado es el llamativo apodo con el que se refiere a su ex pareja: «Voldemort, aquel que no puede ser nombrado», decía.

Haciendo referencia a cómo lo han pasado sus dos hijos con su separación, Shakira ha sido muy clara: «Ellos saben que solo hay una forma de vivir la vida y es aceptar el dolor. Y cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de hacerlo», manifestaba. Centrándose en su primogénito, la artista revelaba que escribió dos canciones muy emotivas durante su duelo que «te hacen llorar».

Pese a que los singles que ha lanzado Shakira desde que se conoció el fin de su historia con Piqué han sido todo un éxito, lo cierto es que han pasado muchos años sin que la cantante sacará un álbum completo, y según ha contado en el medio citado, los motivos estaban muy ligados a su ex pareja: «Durante mucho tiempo puse en pausa mi carrera por Gerard Piqué, para que él pudiera jugar al fútbol. Hay muchísimo sacrificio que hacemos por amor», expresaba.

Ahora, bajo el título Las mujeres ya no lloran, la colombiana ha regresado a los estudios para grabar el decimosegundo álbum de su carrera, el cual culmina con una balada a piano llamada Última que habla de nuevo sobre su relación con el ex azulgrana: «Espero que sea la última canción que escribo sobre esto y sobre él. […] Sentí que todavía había algo ahí atrapado en mi garganta y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio», concluía.