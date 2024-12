Sale a la luz la identidad de un segundo futbolista con el que Wanda Nara habría sido infiel a Mauro Icardi durante su matrimonio. Se trata de un jugador internacional con la selección de Argentina, de ahí la gran repercusión en aquel país. Icardi ha pasado al ataque en su guerra contra la presentadora destapando varias traiciones de Wanda Nara en el pasado y dejando claro que él no es el malo de esta película.

Ha sido el programa argentino El Ejército de la mañana el que se ha encargado de ponerle nombre y apellidos al susodicho apenas unas horas después de que Icardi afirmara que Wanda Nara había tenido relaciones con su ex compañero Keita Balde durante dos años. Ahora, el periodista Pepe Ochoa desvela un segundo nombre, el de Federico Fazio, defensa internacional con Argentina con el que la mediática también tuvo un affaire.

«Hubo un quilombo donde Wanda le habría sido infiel a Mauro con un jugador de la Selección. Ese fue el quilombo que taparon internamente, lo cual hace que a Mauro no lo convoquen para el 2018. Esta persona, obviamente también convocado para jugar en las eliminatorias, habría tenido sexo con Wanda en los vestuarios», arrancaba contando el colaborador.

«Se entera la mujer, la mujer le cuenta a Mauro, Mauro le cuenta a Wanda, Wanda se lo acepta. Entonces, como Mauro no podía sacarse el tema de la cabeza, decidieron correrlo porque dijeron ‘mira, el quilombo está, ya pasó, listo, bárbaro, seguimos adelante. Vos no podés seguir con el tema porque estás ofuscado con esta situación’», continuaba el periodista, dejando la información más suculenta para el final: «El jugador con quien Wanda habría engañado a Mauro Icardi en su momento, en el 2017, es Federico Fazio. Wanda le habría sido infiel a Mauro con esta persona. Y a raíz de eso, le pegan una patada en el cu… a Mauro, porque Mauro enloqueció con este tema. La verdad que no lo podían contener dentro de la Selección».

Las infidelidades de Wanda Nara

Horas antes, Icardi había pasado a la acción aprovechando los mensajes que Wanda filtró de Nora Colosimo, su madre: «Si vamos a echar en cara cosas, me parece que tenés poco para decir de mí como padre, marido, yerno o lo que quieras. Quién te dijo que la enfermedad no se la agarró cuando se encamaba en mi casa de Milán con un ex compañero mío. Tengo los videos», comenzó respondiendo Icardi a su ex suegra refiriéndose a las infidelidades de Wanda con Keita Balde.

«Quizás le pasó también por mantener una doble vida durante tres años con el que hoy termina siendo su novio. O quizás con todos los que sé… Y chateaba por WhatsApp, Instagram y videollamada. Quién te dice que con todo eso de guardar los secretos no le causó estrés qué desencadenó en la enfermedad que dijo Fundalep», se despachó. Y va más allá: «El culpable soy yo por haber perdonado, aguantado muchas cosas, haber luchado por una familia, en donde había tres nenes que los crié desde bebés, por haber aguantado cada cosa con tal de que estemos bien y bancandome la mierda yo», añadía Icardi.