Mohammed Salah lanzó un mensaje en sus redes sociales pidiendo perdón por no haber conseguido la Champions League ante el Real Madrid. También da las gracias a todos los aficionados por su apoyo durante la temporada y a la prensa deportiva por los premio recibidos.

Salah no es capaz de olvidar la final del pasado sábado, donde el Liverpool se vio doblegado por el Madrid que acabó levantando la ‘orejona’ tras el solitario gol de Vinicius, en un partido que tenía muchas ganas de jugar ya que tenía sabor a revancha tras no poder completar la final de Kiev en 2018. Como lo hizo saber tras el partido de vuelta ante el Villareal, aseguró que quería enfrentarse de nuevo al Real Madrid y dijo que «tenían cuentas pendientes por resolver».

Refiriéndose a los premios individuales recibidos por parte de la prensa deportiva y los aficionados reds, el egipcio dedicó algunas palabras en su post: «Ser reconocido por la afición y por los periodistas deportivos en la misma temporada es algo especial que nunca olvidaré», añadió el jugador del Liverpool.

A pesar de haber conseguido estos reconocimientos, se sigue lamentando por la final perdida ante el Madrid: «Sin embargo, daría todos esos premios personales por la oportunidad de volver a jugar esa final, pero no es así como funciona el fútbol».

«No puedo expresar con palabras lo mucho que queríamos traer ese trofeo de vuelta a Liverpool, pero al final no pudimos. No puedo agradecer lo suficiente a los aficionados su apoyo. Ha sido una temporada muy larga, pero una parte de mí desea que la próxima comience de nuevo mañana», apunta.

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022