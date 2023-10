Carlos Sainz y Charles Leclerc cumplen su tercera temporada como compañeros de equipo en Ferrari con un desempate fratricida a la vista. El español acabó por delante en el Mundial de Fórmula 1 de 2021 y el monegasco se tomó la revancha el año pasado. Quedan seis carreras para cerrar este campeonato que ya tiene virtual ganador, Max Verstappen, y Sainz cuenta con una ventaja de 15 puntos respecto a Leclerc. «Estoy a mi mejor nivel», avisa el primero, listo para este mano a mano donde está en juego mucho más que el honor.

A nadie puede sorprender la buena progresión de resultados que está completando Sainz esta temporada. Es su historia de siempre desde que llegó a la Fórmula 1, donde acostumbra a rendir de menos a mas con el paso de las carreras. Una vez que completa su adaptación al coche, se convierte en el Smooth operator, ese mote que ensalza su finura en el pilotaje.

Inmerso en su tercer año en la escudería italiana, algo cambiado desde el último Gran Premio de Italia, donde Sainz acabó tercero tras defenderse con uñas y dientes de los ataques de Leclerc. «El podio de Monza ha marcado mi carrera deportiva y me ha dejado una sensación increíble que no voy a olvidar nunca. Además me ayudó a llegar a Singapur reforzado para liderar prácticamente todas las sesiones y ganar la carrera», reconoció el madrileño esta semana durante un encuentro con presencia de OKDIARIO.

Sainz cree que aquel apoteósico final de carrera en Italia, sumado a su triunfo en la siguiente prueba en Singapur, ha podido cambiar a mejor la percepción que tiene de él la hinchada ferrarista. «Eso hay que preguntárselo a ellos, pero seguramente parte de la afición italiana tenía más dudas y eso haya cambiado. Pero yo siempre he notado confianza y apoyo por parte de Ferrari», apostilló.

«Tanto Charles como yo sabemos que nuestra forma de correr es poniendo por delante a Ferrari», aclaró Sainz, dejando claro que él nunca va a poner en peligro un buen resultado para la Scuderia si eso pasa por luchar a cuchillo contra Leclerc, algo que el monegasco sí hizo, sin ir más lejos, en el mencionado GP Italia. Siempre ha sido un jugador de equipo y no piensa dejar de serlo por muy bien que le vayan las cosas.

GP Qatar 2023

«Estoy a mi mejor nivel, pero también lo estuve en McLaren, lo que pasa es que peleando por la octava posición no se ve tanto. Si hasta vosotros me llamabais el ‘hombre invisible’ en aquella época», recordó con una sonrisa. Ahora sí que es muy visible, se lo ha ganado al ser el único piloto que ha ganado una carrera en este Mundial 2023 sin pilotar un coche de Red Bull.

«Acabar tercero en el Mundial requeriría que tanto Hamilton como Fernando hiciesen varios ceros y no veo a dos campeones del mundo haciendo eso con la experiencia que tienen», finalizó sobre su objetivo en esta recta final de curso. Más realista parece batir a Leclerc por segunda vez en sus tres años juntos en Ferrari.