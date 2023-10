Las cuentas de Verstappen para ser campeón del mundo en Qatar

Desde que empezó esta temporada de Fórmula 1 la pregunta que muchos se hacían no era si Max Verstappen se iba a llevar el título, sino cuándo. Sólo quedan cuatro días para que el holandés goce de su primera oportunidad para ganar el Mundial de 2023 y será en la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar. Estas son las cuentas del piloto de Red Bull para ser campeón del mundo este fin de semana.

Después de que Red Bull se proclamase campeón del mundo en constructores en el GP de Japón, el siguiente reto para los austriacos es ver cómo su mejor piloto levanta su tercer trofeo consecutivo de campeón del Mundo. Además, lo podría hacer de una forma sin precedentes, sin necesidad de llegar tan siquiera a la carrera de este domingo en el Circuito Internacional de Losail.

Verstappen cumplió con su deber en Suzuka, donde ganó el GP y se llevó la vuelta rápida, y tendrá la primera bala para conquistar el Mundial en Qatar. Todo ello, sumado al enésimo abandono de su compañero, Sergio Pérez (2º), generó un escenario inédito en la historia de la Fórmula 1. La primera opción para que el holandés sea campeón del mundo pasa por la carrera al sprint de este sábado, en la que, en el peor de los casos, le valdría con ser sexto para lograrlo.

Un escenario que sólo sucedería el mexicano ganase la carrera al sprint. Si no, cada puesto que baje Pérez hasta el tercero, serviría para que Verstappen lo consiga siendo séptimo u octavo. Cabe recordar que en este tipo de prueba sólo se reparten puntos los ocho primeros. Aun así, si todo se tuerce, al piloto de Red Bull le valdría con ser octavo en la carrera del domingo, sin depender de lo que haga su compañero.

El duelo entre Verstappen y Pérez en Qatar

La situación en Red Bull es la siguiente: Verstappen es el líder del Mundial con 400 puntos y necesita una ventaja de 146 más respecto a su compañero, Pérez (223 puntos), a falta de seis carreras para que concluya la temporada. Por tanto, las cuentas son muy simples para el holandés que, un año más, vuelve a dejar muy a la sombra al piloto mexicano. La única manera para él de conservar sus pocas opciones de título es aferrarse como sea a esa barrera de 145 puntos que le mantenga con vida.

Sin embargo, ‘Checo’ tiene la cabeza en otros temas, como su renovación. El mexicano acabará contrato con Red Bull cuando termine el Mundial de 2024 y, a seis carreras de que termine el presente, ha hablado sobre la presión que supone estar a la sombra de quien puede ser tricampeón. «El nivel de Verstappen se ha mantenido y yo no he podido. Está conduciendo a un nivel que yo no he visto desde que estoy aquí. No comete errores y va al límite todo el tiempo», comentó Pérez en DAZN.

Además, reconoció después de todo un año a la sombra y aguantando críticas incluso desde dentro de su propio equipo, como las del asesor de Red Bull, Helmut Marko, lo complicado que es estar continuamente viviendo dicha situación: «Hay momentos duros y no es fácil estar bajo tanta presión».