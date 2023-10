Carlos Sainz apuesta por Ferrari. El piloto español, cuyo contrato con la escudería italiana expira al final del Mundial 2024, es optimista con la negociación sobre la renovación que se producirá el próximo invierno. «Si aún no nos hemos sentado a negociar es porque no hay tiempo», explica, convencido de que ambas partes están por la labor de firmar una extensión de contrato, más aún después de los últimos resultados, como la victoria de Sainz en el Gran Premio de Singapur.

«Mi futuro se decidirá en invierno. Mi prioridad ya sabéis cuál es a corto, medio y largo plazo y espero que podamos resolverlo en invierno. Si estás en un buen momento de tu carrera deportiva siempre es un buen momento para negociar, pero no creo que estas últimas carreras hayan cambiado la forma que Ferrari piensa de mí ni al revés», asegura Sainz, quien siempre se muestra «optimista» con el futuro rendimiento el bólido rojo.

«Aunque también era el año pasado y tropezamos… Los dos últimos años en Ferrari somos los únicos que hemos sido capaces de plantar cara a Red Bull. Si alguien puede somos nosotros. Estoy en el mejor sitio posible para intentarlo (…) Estamos todo el día viajando y ahora mismo la prioridad es acabar esta temporada mejor posible, para que te vas a despistar com el contrato teniendo cuatro meses para hablarlo en invierno», aclara.

Sainz cumple su tercera temporada en Ferrari, donde siempre ha tenido como compañero de Charles Leclerc, al que aventaja en 15 puntos en el presente Mundial de Fórmula 1 y a falta de seis pruebas para echar la persiana. Asegura que siempre se ha llevado bien con su tocayo y que cualquier viso de rivalidad entre ellos es culpa de la prensa.

«Vosotros creéis que estamos peleando por ser número uno. La prioridad numero uno es Ferrari, no hay uno ni dos, simplemente que gane Ferrari, Eso ha sido siempre así y va a ser siempre así. Es la ventaja que tenemos en Ferrari, pero por algún razón o por otra hay gente que la ve como desventaja», reflexiona en un encuentro con prensa española en Madrid impulsado por Estrella Galicia y con presencia de OKDIARIO.

Sainz y Vasseur

Sainz añade que también mantiene muy buena sintonía con su jefe en Ferrari, Frederic Vasseur. «Es muy bueno. Yo me acabo llevando bien con mucha gente y también me llevo muy bien con Fred. Todos sabíamos que Fred y Charles tenían una muy buena relación, pero eso no quita que Fred también me pueda respetar a mí como piloto. Este año demuestra que no ha habido favoritismos, solo una buena relación de los dos pilotos con su jefe de equipo. Es muy buen jefe de equipo, gestor y estratega», alaba al capo del equipo italiano.

De cara a 2024, Sainz cree que en Ferrari saben dónde está su principal problema para plantarle cara a Red Bull de forma constante, pero que no está tan clara la manera de resolverlo. «Sabemos perfectamente qué es lo que nos falta, hemos sido capaces de entenderlo, otra cosa es la capacidad de reacción que tengamos para hacerlo desde la primera carrera. Pero si hay un equipo que tiene capacidad de reacción es Ferrari. El tiempo lo dirá. Si no estuviese Red Bull estaríamos hablando de uno de los años más igualados y divertidos de la Fórmula 1», resume.