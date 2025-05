Carlos Sainz cuestiona a Williams: «Me dijeron que Albon no iba a luchar y no ha dudado en pasarme»

Carlos Sainz compareció rápidamente ante los medios de comunicación en el circuito de Miami, donde minutos después de concluir la carrera tuvo que declarar ante comisarios por, supuestamente, no aminorar la velocidad en las banderas amarillas, la misma razón por la que fue investigado Pierre Gasly. Obviando esa circunstancia, el piloto español cuestionó públicamente la estrategia de su equipo, Williams, que le avisó de que su compañero, Alex Albon, no le atacaría y este finalmente no dudó en hacerlo. El tailandés acabó quinto y el madrileño noveno, lastrado por los coches de seguridad virtuales que favorecieron a los Ferrari.

«Ha sido una carrera que ha pasado de todo. Desde el principio, primero salir con una rueda usada contra toda la parrilla con gomas nuevas por los errores operacionales que os contaba ayer, eso ya te hace salir a la carrera siendo un par de décimas más lento que todos tus rivales. Sabía que el primer stint me iba a tocar sufrir, luego encima he tenido ese contacto con Alex en la curva 3 que me ha dañado el coche. Iba deslizando mucho por la pista, aun así he aguantado bien a los Ferrari detrás», comenzó Sainz.

«Hay que revisar por qué el equipo me había dicho que no me iba a atacar antes de la batalla con Alex. No ha dudado en pasarme. Hemos sido los primeros en parar y encima los Ferrari se han beneficiado del coche de seguridad virtual. Se han puesto en mi cola y con goma fresca me han adelantado. He intentado todo lo posible, pero iban un pelín más rápido. He podido tirarme en la última curva y casi funciona», recordó.

Sainz pone una misión a Williams

«No hemos estado perfectos. Yo el primero con los dos errores de la clasificación y el sprint, pero el equipo tuvo un error operacional que no puede pasar el día que queramos luchar por victorias, podios y campeonatos del mundo. Por otro lado, que pase ahora tampoco me va la vida en un quinto u octavo, no me acordaré. La clave es que aprendamos para que no vuelva a pasar lo de este fin de semana cuando luchemos por todo», zanjo Sainz tras otra cita gris en la que tan sólo sumó dos puntos para el Mundial de Fórmula 1 2025.