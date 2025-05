Piastri presiona para ganar en Miami, Sainz noveno con susto y Alonso penúltimo

Oscar Piastri se embolsó su cuarta victoria en el Mundial de Fórmula 1 2025 este domingo en la carrera del Gran Premio de Miami, donde tras mostrarse fuerte en la salida presionó durante cinco vueltas a Max Verstappen hasta forzar un error impropio en el tetracampeón del mundo, que tenía la pole, que le abrió las puertas de su tercer triunfo seguido. Desde el decimoquinto giro, el australiano tan sólo tuvo que sostener el ritmazo de su McLaren para mantener a raya a su propio compañero, Lando Norris, que fue segundo. Candidatura al título más que presentada por parte del piloto de 24 años.

No hubo otro rival, con George Russell más de 30 segundos por detrás de los McLaren y Max Verstappen cuarto, fuera del podio. Kimi Andrea Antonelli acabó sexto pese a su inicio lleno de osadía y Alex Albon dio la campanada al quedar en quinto lugar, por delante de los dos Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, y de su compañero en Williams, Carlos Sainz, que igualó a ritmo con los coches de Maranello durante toda la prueba.

La mala fortuna, esta vez con los coches de seguridad virtuales, volvió a lastrar al español, que cayó tres puestos respecto a la parrilla de salida por un dramático doble adelantamiento de los Ferrari, que también se las tuvieron sobre la pista. La reunión post carrera será caliente en el equipo italiano, aunque menos que en Aston Martin, con Fernando Alonso decimoquinto y penúltimo y Lance Stroll decimosexto y último por los cuatro abandonos que hubo durante el envite.

La salida estuvo a la altura de lo que venía siendo el fin de semana. Verstappen y Norris se ponían en paralelo tras un bloqueo del holandés en la primera curva. El de McLaren no sólo no supo aprovecharlo, sino que se fue por la escapatoria y cayó hasta el séptimo. Antonelli se benefició y se colocó segundo en la vuelta inicial y respecto a Sainz, su arranque fue negativo al perder posición con su compañero Albon, pero como fue más rápido que el tailandés en la vuelta 5 Williams le ordenó que le adelantase para zafarse de Leclerc.

Doohan, protagonista en la salida

Aunque el lío estuvo abajo. Jack Doohan provocó un choque con Liam Lawson en la arrancada que le costó el abandono como consecuencia de la colisión Alonso no tuvo otra que apartarse, perdiendo bastante tiempo. El irlandés, sin rueda trasera, se quitaba de en medio y así se desplegaba el coche de seguridad virtual, pero la carrera se continuó con normalidad al poco tiempo, por lo que Piastri devoró a Antonelli para lanzarse a por Verstappen por el liderato. Mercedes sufría a McLaren, pues Norris hacía lo propio con Russell con demasiada facilidad en la vuelta 7 y dos giros después con el italiano.

Todo esto mientras los equipos se debatían entre la hora exacta en la que caería la lluvia sobre Miami. Nadie quería perder el tiempo y menos el líder del campeonato, que se pegó como una lapa a Verstappen en un enfrentamiento vuelta a vuelta en el que el holandés lució su faceta defensiva sin cederle ni un milímetro por el exterior e incapacitando a Piastri hasta en rectas.

Tuvo que cometer un error Verstappen para que finalmente el australiano consiguiera comerle la tostada. Dicho sea a su favor que le presionó durante cinco vueltas que se hicieron eternas al holandés, pero un suspiro para el espectador. Y con el de Red Bull doblegado por Piastri, ahora era el otro McLaren el que se animaba, Norris, con un ritmo muy superior.

La batalla era idéntica, con la diferencia de que el británico tenía en su cabeza todas esas réplicas del año anterior en las que no fue capaz de arrasar con el tetracampeón del mundo. Pero esta vez era distinto, y es que Norris tiene el coche que más corre con todavía más diferencia y Verstappen no… ni el segundo ni el tercero. Lando le pasó en la vuelta 17 y el holandés se desesperaba, o mejor dicho se resignaba porque de donde no hay no pudo sacar más.

Sainz sufre con los Ferrari

Tras el duelo, la más auténtica nada… hasta la vuelta 29. Oliver Bearman se despedía de la prueba por un reventón de motor y los pilotos cabalgaban hacia boxes para renovar las gomas. Mercedes trazó la estrategia perfecta para meter a Russell en opciones de podio al salir por delante de Verstappen, que seguía en una lógica caída libre.

No se acabarían ahí las banderas amarillas. El motor de Gabriel Bortoleto también fallaba y Sainz, que quedó mal posicionado tras finalizar el segundo coche de seguridad virtual seguido, fue adelantado por los dos Ferrari. Leclerc maniobró para sacar de la pista a su ex compañero y su nuevo ‘aliado’, Hamilton se aprovechó del espacio generado para dejar a Carlos en la novena plaza. Los abandonos tampoco paraban. En la vuelta 38 Lawson, que era último, también se retiraba por los daños sufridos en el Racing Bulls en la salida por el choque con Doohan.

Piastri vuelve a imponerse

El doble adelantamiento de Ferrari a Sainz sólo consiguió generar un cisma en el equipo, con otra radio más incendiaria de Hamilton. Al tener medios ganó la batalla del ritmo a Leclerc y demandó varias veces que le dejaran pasarle para no ocasionar peligro a los monoplazas. La emoción parecía agotarse hasta que llegaron los últimos giros, en los que Verstappen no pudo arrebatarle el podio a Russell, pero donde Sainz quiso acabar a toda costa con Hamilton, causando un choque entre ambos justo antes de cruzar la meta.