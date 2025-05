Alonso ignora a Lawson y culpa a Aston Martin de ‘quitarle’ del podio: «Tenía que luchar con Hamilton»

Fernando Alonso evitó en entrar en polémicas con quien no las merece. El piloto español dijo que la embestida de Liam Lawson que le causó un fuerte accidente en la vuelta 15 de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami «es secundario», ya que «nunca» tenía que haber estado «luchando» con el neozelandés «sino más con Hamilton por el podio», un claro dardo a su equipo, que eligió mal desde el muro.

Fue en el undécimo giro cuando Yuki Tsunoda se convertía en el primer valiente, momento en el que Hamilton también se animó cuando Alex Albon le apretaba a su Ferrari justo tras habilitarse el DRS. El inglés acabó subiendo al podio, mientras que Alonso se quedó rezagado entre los pilotos de la zona baja por esa tardía parada de Aston Martin. Finalmente, el accidente provocado por Lawson le privó de puntuar por primera vez en el Mundial de Fórmula 1 2025 cuando iba séptimo.

«Iba detrás de Hamilton y de Albon en carrera y llevaba varias vueltas pidiendo los neumáticos de seco, pero el equipo creía que no era necesario y viendo que Hamilton ha acabado tercero hubiésemos estado por ahí», valoró Alonso, claramente enfadado por todo lo ocurrido. «No lo vi todavía en la tele, es secundario, nunca teníamos que haber estado luchando con Lawson, sino más con Hamilton por el podio», zanjó.

Alonso se estrella y Lawson se pone gallito

«Estábamos con neumáticos fríos, me he asegurado estar por delante en el vértice para adelantarle y ha habido un momento en que me ha estrangulado y me iba a ir contra el muro», explicó Lawson al final de esta prueba al sprint que ganó Lando Norris y en la que el neozelandés, gracias a su fea acción con Alonso, pudo quedar séptimo. Así, llegó a decir que fue el español el que le «estranguló» en un análisis de lo más sorprendente.

Lawson arrinconó a Alonso en la curva 12, a la que ya llegó tarde el neozelandés, y para intentar adelantarle, le empujó contra el muro, donde acabó estrellado el de Aston Martin. «He intentado evitarlo y no me ha dado el espacio», aseguró el piloto de RB con total desfachatez. «No ha sido mi intención, ha sido desafortunado, pero sí pienso que estaba por delante», añadió.