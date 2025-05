Lawson se pone gallito y culpa a Alonso del accidente en Miami: «Me ha estrangulado»

Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, provocó una de las peores acciones de la temporada en la Fórmula 1 al embestir a Fernando Alonso durante la carrera al sprint del Gran Premio de Miami. El piloto neozelandés estrelló al español contra el muro y lejos de reconocer su error, culpó a Alonso de ese accidente. El mundo al revés.

«Estábamos con neumáticos fríos, me he asegurado estar por delante en el vértice para adelantarle y ha habido un momento en que me ha estrangulado y me iba a ir contra el muro», explicó Lawson al final de esta prueba al sprint que ganó Norris y en la que Lawson, gracias a su fea acción con Alonso, pudo quedar octavo. Así, el neozelandés llega a decir que fue el español el que le «estranguló» en un análisis de lo más sorprendente.

Lawson arrinconó a Alonso en la curva 12, a la que ya llegó tarde el neozelandés, y para intentar adelantarle, le empujó contra el muro, donde acabó estrellado el de Aston Martin. «He intentado evitarlo y no me ha dado el espacio», llegó a decir el piloto de RB con total desfachatez. «No ha sido mi intención, ha sido desafortunado, pero sí pienso que estaba por delante», añadió este piloto.

Así, lejos de reconocer cualquier error, un fallo que se vio perfectamente, Liam Lawson culpó a Fernando Alonso de un accidente en el que el de Aston Martin acabó contra el muro. La acción dará mucho que hablar y más cuando Lawson no hace autocrítica y no pide perdón.

El accidente, por su parte, arruinó la gran carrera al sprint que estaba haciendo Fernando Alonso, que iba octavo con un coche como el Aston Martin, que es un milagro. En el momento del accidente, que fue duro, Alonso iba octavo, por lo cual arañaba un punto en esta carrera al sprint que hubiera sido el primero que hubiera tenido en el Mundial y que finalmente no consiguió por este accidente.