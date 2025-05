Carlos Sainz y la decisión de Williams que le cierra las puertas de los podios en 2025: «Me da rabia…»

Carlos Sainz se sacó su mejor vuelta de su primera temporada en Williams este sábado en la clasificación del Gran Premio de Miami. El español saldrá sexto en la sexta carrera del Mundial de Fórmula 1 2025, «lo máximo» que puede hacer Williams este año según su versión por la decisión adoptada con el túnel de viento. La mayoría de las horas en Grove irán destinadas al desarrollo del siguiente monoplaza, reduciendo inevitablemente el número de actualizaciones para el presente campeonato, algo que le da «rabia» al madrileño, pero que no deja de ser una elección consensuada entre los pilotos y el equipo.

«La verdad que hasta ahora no había ido como quería en el fin de semana porque me estaba sintiendo supercómodo con el coche y muy rápido y por unas cosas o por otras las cosas no acababan de salir. Ayer tuvimos un error operacional en la qualy, arriesgamos demasiado, luego yo hice un error de blocaje de neumáticos, hoy en la sprint hemos hecho otro error operacional y luego yo hice otro de pilotaje. Ese reset nos ha venido bien porque hemos conseguido ser sextos, una posición ideal para mañana», comenzó.

«Creo que este coche tiene muchísimo potencial, si realmente lo pudiésemos evolucionar y meter en el túnel de viento las mejoras que le puedo pedir al equipo para mejorar dos o tres cosas que ahora mismo fallan estoy convencido de que este equipo podría hacer grandes cosas. Nuestra decisión es no invertir en este coche y poner todas las horas de túnel de viento en el año que viene y apostar por eso. Me da rabia porque me gustaría ver qué somos capaces de hacer. Este año es lo máximo que podemos hacer, es lo que hay», afirmó.

Sainz predice la carrera

«Muy buena, hasta ahora mi mejor vuelta en Williams. Esta es la vuelta en la que he hecho todo mejor, a tres décimas de la pole. Hoy hemos estado muy cerca de la perfección», valoró. «Seguramente el Ferrari vaya mejor que nosotros en carrera, sobre todo Leclerc, es la única posición que mañana deberíamos de perder. El resto tenemos ritmo para luchar y haré todo lo posible», finalizó Sainz, señalando donde estará la batalla de su escudería en la carrera de este domingo a las 22:00 horas.