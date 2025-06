Russell se lleva una pole explosiva en Canadá con un mágico Alonso sexto

George Russell le rebañó la pole a Max Verstappen en el último suspiro de la clasificación del Gran Premio de Canadá, una sesión preciosa en la que Fernando Alonso volvió a hacer magia para salir sexto en la carrera de este domingo (20:00 hora española), la cuarta vez consecutiva en el top 10 en este Mundial de Fórmula 1 2025. El piloto de Mercedes batió a los McLaren, con Oscar Piastri tercero y Lando Norris séptimo tras fallar dos veces en la Q3.

Kimi Andrea Antonelli partirá desde la cuarta posición, por delante de Lewis Hamilton, que pasó justísimo por delante de Alonso en el segundo intento de la Q3. Charles Leclerc fue torpedeado por Isack Hadjar, protagonista en la Q1 por molestar también a Carlos Sainz, y saldrá octavo, por detrás de Norris y delante del mencionado piloto francés y Alex Albon.

Aston Martin y Mercedes, en una jugada de genialidad o de desconocimiento, testearon si era mejor ir a una vuelta con blandos o medios poniéndole un recambio de cada compuesto a sus dos pilotos. Alonso y Antonelli llevaron los amarillos y se quedaron a pocas milésimas de Lance Stroll y Russell. De esta forma, ambos equipos comprobaron que el rojo era el acertado, pero por una diferencia muy pequeña.

Dos vueltas con el medio le sirvieron a Alonso para meterse en Q2 y ahorrarse un juego de blandos. Además, con el desprendimiento de piezas del coche de Albon y la consecuente bandera roja lideró durante un buen rato la primera tanda. Le perjudicó el incidente a Sainz, que tuvo que abortar vuelta y esprintar en los cinco minutos y medio restantes en la reanudación.

Sainz fuera por culpa de Hadjar

La mala suerte volvió a condenar al madrileño. En Barcelona fue el tráfico y en Montreal un claro bloqueo de Hadjar en plena vuelta lanzada del madrileño después de tener que abortar el intento anterior por el incidente de su compañero. Otro decepcionante decimoséptimo puesto por culpa del piloto francés de Racing Bulls y, para colmo, Albon adelante con el coche reparado a tiempo.

Carlos saldrá por detrás de Gabriel Bortoleto tras quedarse a 21 milésimas de superar a Esteban Ocon. Sin esa mínima brecha se habría metido de lleno en la pelea en un fin de semana ilusionante para Williams del que podría haberse llevado puntazos. Stroll con la muñeca recién operada se quedó en la Q1, con Liam Lawson y Pierre Gasly, al que batió Franco Colapinto antes de echarse una siesta en el garaje, literalmente, entre las dos sesiones.

En medio de la frustración por lo ocurrido con Sainz, Alonso depositaba toda la esperanza en el corazón de los españoles pasando sexto a la Q3, de nuevo con neumáticos medios. Yuki Tsunoda, Colapinto, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman y Ocon caían y el asturiano se la iba a jugar contra los McLaren, los Mercedes, los Ferrari, el Red Bull de Verstappen, Hadjar, al que no se le puede discutir que va siempre rápido en clasificación, y Albon.

Y el líder del campeonato, a la sombra de su compañero en los entrenamientos, daba el hachazo en el primer intento para ponerse a la cabeza de la Q3, pero Verstappen le borraba de la cima con una vuelta aún mejor. Piastri quería la pole y Norris se jugaría todo a una carta tras un patinazo en la primera oportunidad que le hizo abortar y probar otra vez para ponerse quinto. Alonso, séptimo provisional por delante de Hamilton.

Russell pole con hachazo a Verstappen

Fueron los dos veteranos precisamente quienes se atrevieron antes en el último intento, del que salieron parados cuarto y quinto invirtiendo posiciones. El asturiano ya sólo tenía que esperar a que Albon y Hadjar no dieran la campanada, aunque entre el francés y Leclerc le hicieron un favor con otro bloqueo del de RB al monegasco con el que perdió más tiempo. Pero quien dio el plus no fueron ni los McLaren ni Verstappen, sino Russell que tiñó la pole de gris Mercedes y luchará por su primera victoria este año.