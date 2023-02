Rummenigge también sospecha de los arbitrajes al Barça en Europa

El ‘Caso Negreira’ sigue aumentando capítulos día tras día con el Barcelona totalmente inmerso en un escándalo histórico que está dejando anonadado al fútbol español y también al fútbol europeo. El CEO del Bayern de Múnich, Karl Heinz Rummenigge, extendió las sospechas del conjunto azulgrana a Europa.

«Créanme cuando les digo que me reí leyendo esta noticia. Pero eso no me sorprende. Cada vez que jugábamos en España tenía una sensación extraña. Son cosas inaceptables que no sólo afectan al torneo nacional. La cuestión del arbitraje también debe abordarse muy seriamente», afirmaba Karl Heinz Rummenigge sobre el ‘Caso Negreira’.

El escándalo de los pagos del Barcelona a Enríquez Negreira ya ha trascendido al fútbol europeo. El CEO del Bayern de Múnich, en unas declaraciones concedidas al ‘Corriere dello Sport’, ha sospechado de los arbitrajes al Barcelona también en los partidos europeos donde alemanes y azulgranas se enfrentaron.

El jefe de la UEFA, Ceferin, también quiso interesarse de manera informal por todo el escándalo sucedido en los últimos días sobre el ‘Caso Negreira’. El que fuese vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros cobró durante 17 años una cifra superior a los siete millones de euros por «informes técnicos verbales» que teóricamente iban a parar a manos del cuerpo técnico del Barcelona. Tanto Ernesto Valverde como Tata Martino, ex entrenadores azulgranas, han reconocido no conocer de la existencia de dichos trabajos.