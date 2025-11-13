Rubiales sobre su agresor: «Es una persona desequilibrada, creía que iba armado»

Luis Rubiales ha explicado tras ser agredido en la presentación de su libro Matar a Rubiales que su tío Luis Rubén Rubiales es «una persona desequilibrada» y que «no debe estar bien». El hombre, de 48 años, lanzó tres huevos contra el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un evento siendo posteriormente detenido por la Policía.

«Es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama. Una persona desequilibrada, que no debe estar bien. Y bueno, creo que lo han arrestado y veremos qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas. Una pena», dijo frustrado el ex presidente de la RFEF.

«Contento porque han venido muchos amigos y gente que no conozco, y eso también es muy bueno», declaró Luis Rubiales este jueves a Europa Press desde el Êspacio Eventize de Madrid. «Sobre todo que haya gente que no conoces que viene a comprar tu libro es que les llegue el mensaje, que tienen esa curiosidad por saber de verdad lo ocurrido», apostilló.

«Yo no puedo pensar ahora mismo en eso. Yo estoy ahora mismo atendiendo a la gente con respeto, con educación, y tengo ganas de ver a mis hijas, que sé que lo han pasado mal», añadió. «Me he asustado porque creía que iba armado. Si alguien viene tirando cosas y en ese momento hay una familia por en medio, pues he intentado… Pero bueno, lo que puedan decir ya es que… la verdad es la verdad», sentenció el exmandatario.

«Si a uno le tratan de agredir… El huevo está aquí en el suelo. Ha tirado varios huevos, pero yo creía que iba armado. Los que estamos aquí no vemos, hay hacia allá oscuridad, y he temido por una familia con dos niños pequeños, una mujer embarazada. Y por eso he salido directo a por él», argumentó.

«No sabía ni quién era, me he enterado después quién era, porque venía tapado», agregó. «Más que pedir perdón, tendrá que rendir cuentas en la Justicia», concluyó el ex presidente de la RFEF.