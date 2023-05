Los futbolistas de la Liga llevan muchos años padeciendo actos racistas. Uno de los pioneros fue el delantero argentino del Atlético de Madrid Rubén Cano, al que llamaban «indio», y que llegó a enfrentarse con el público en un entrenamiento de la selección española. «No soy un indio» dijo en 1978 en declaraciones al Diario As. Rubén Cano ya denunció racismo en la Liga…hace 45 años. El atacante, que fue director deportivo con Jesús Gil, lo explica en sus redes sociales.

Rubén Cano, autor del gol que clasificó a España para el Mundial de Argentina tras 12 años de ausencia de las Copas del Mundo al marcar el 0-1 ante Yugoslavia en Belgrado, en un partido en el que el delantero del Real Madrid Juanito recibió un botellazo, fue delantero del Atlético -con quien ganó la Liga 76-77- desde 1976 hasta 1982 y sobre todo durante ese periodo fue objeto de reiteradas conductas racistas que le llevaron incluso a efectuar un corte de mangas al público que seguía el entrenamiento de la selección española en el Santiago Bernabéu, y que reiteradamente le llamaba «indio», adjetivo calificativo con el que se le recibía en muchos campos de España.

Yo lo hice por que era con la Seleccion Española y en un entrenamiento ..todos los partidos lo sufriamos y no deciamos ni reacionabamos por que lo entendiamos como folkore del futbol y eramos profesionales..De todas formas esta muy mal y lo critico…pero.. para todos lados!!!!

En una entrevista posterior concedida al Diario As en 1978, en los meses previos al Mundial de Argentina, dijo lamentándose de lo sucedido que «no soy un indio». «No consiento que nadie se ría de mí y me insulte. En un partido seguro que no me enfado, pero lo que no puede ser es que en un entrenamiento de la selección la tomen con nosotros».

«Soy español, y si me quieren insultar, que vayan al Manzanares y paguen», agregó Rubén Cano, que inició su carrera en España en el Elche y que acredita 43 goles en 113 partidos en Primera División, la mayoría con el Atlético de Madrid.