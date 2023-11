De la Rosa habla abiertamente sobre el fichaje de Alonso por Red Bull

Pedro Martínez de la Rosa se ha pronunciado abiertamente sobre la bomba que corre por el paddock, el posible fichaje de Fernando Alonso con Red Bull. En los últimos días, la prensa que cubre habitualmente la F1 en cada Gran Premio ha alimentado todavía más este rumor y desde Inglaterra aseguran que es «posible» la llegada del asturiano a la escudería de la bebida energética, algo que el embajador de Aston Martin niega categóricamente

«Esto fortalecería al equipo campeón y al mismo tiempo abriría un agujero del tamaño de un torpedo en el desafío de Aston Martin. El equipo verde se ha disparado a lo grande esta temporada, después de un comienzo emocionante, y es difícil imaginar que Lance Stroll vaya a dar un paso al frente y llevar al equipo a la gloria. El mejor piloto con experiencia sería… Sergio Pérez», dijo Joe Saward, un habitual por los circuitos de Fórmula 1 desde hace años.

Este rumor ha corrido como la pólvora por el paddock de la F1. Son muchos los que han alimentado las posibilidades de que Fernando Alonso acabe ocupando el asiento que dejaría libre ‘Checo’ Pérez si termina saliendo de Red Bull. Algunos hablan de un posible cambio de cromos, el mexicano iría a Aston Martin y el español a la escudería austríaca. La clave estaría en las cláusulas de los contratos que tienen cada uno ya que a ambos tienen contrato en vigor con sus respectivos equipos.

Al ser preguntado por estos rumores, Pedro de la Rosa, embajador de los británicos y amigo de Alonso, salió al paso y dejó claro que no hay ninguna opción de que eso ocurra porque el asturiano es un activo importante para los verdes. «Fernando es piloto de Aston Martin, es un activo importantísimo para nosotros y no va a cambiar nada. No sé de dónde nacen estos rumores, no sé qué fuente tienen ni qué objetivo, pero está claro que Fernando es piloto nuestro y un activo», comentó en Movistar+.

De la Rosa se marca un Piqué con Alonso

De la Rosa fue más allá y se marcó un Piqué con Neymar asegurando que Fernando Alonso «se queda» en Aston Martin en 2024. «Repito, es importantísimo tener a Fernando en el equipo. No sé de dónde vienen estos rumores y ahora no es el mejor momento. ¡Se queda!», aseguró el que fuera ex piloto de McLaren entre otras. El catalán asegura que no existe ninguna opción de que el 14 abandone la escudería británica el año que viene.

Es que Aston Martin no atraviesa por su mejor momento. A los verdes se les está haciendo muy larga la temporada como así lo demuestran los últimos resultados. En el GP de México, sus dos pilotos terminaron abandonando la carrera después de ir último y penúltimo en algún momento de la prueba. La marcha de Alonso a Red Bull dejaría muy tocado a los de Silverstone pero para el español supondría un salto importante que le permitiría poder pelear por el Mundial y por victorias junto a Max Verstappen.