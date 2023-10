La bomba que puede explotar en la Fórmula 1: ¡Fernando Alonso a Red Bull en 2024!

En los últimos días hay un rumor que ha vuelto loco al paddock de la Fórmula 1. Se especula con la posibilidad de que Fernando Alonso abandone Aston Martin a final de año para irse a Red Bull en 2024 en el sitio que dejará vacante Sergio Pérez. Todo hace indicar que Checo se irá del equipo austríaco a final de esta temporada por lo que quedaría un hueco libre junto a Max Verstappen y algunos hablan de que el español ocuparía el asiento del mexicano.

Estar a la sombra del neerlandés es complicado. A día de hoy sólo hay un piloto que pueda batirle corriendo con las mismas armas y ese es Fernando Alonso. Muchos han sido los nombres que han sonado para ocupar el sitio que dejaría libre Checo Pérez si termina saliendo de Red Bull y éste le sustituiría en Aston Martin. Es bien sabido que la relación entre el triple campeón del mundo y el mexicano no es muy buena, lo que llevaría a Checo a marcharse en busca de recuperar la sonrisa encima del monoplaza.

A lo largo del año han salido nombres como el de Charles Leclerc o Lando Norris pero por el momento se han quedado en simples rumores. Ahora, varios periodistas especializados en F1 que siguen de cerca el Mundial aseguran que el asturiano podría fichar por Red Bull en 2024 para que Verstappen vuelva a tener un rival con el que pelearse en cada carrera. Este año, el neerlandés ha dominado con mano firme y ha ganado prácticamente todas las carreras. Aunque ya tiene el título en el bolsillo, Max sigue sin soltar el pie del acelerador y no se baja de la primera posición del podio.

Durante el Gran Premio de Mónaco, un trazado donde se igualan las fuerzas y el monoplaza no tiene tanto impacto, Verstappen y Alonso regalaron a los aficionados una bonita batalla tanto en la lucha por la pole como en la carrera. Un pequeño error en la estrategia de Aston Martin acabó con la lucha entre los dos gigantes de la Fórmula 1. No obstante, el tricampeón del mundo se deshizo en elogios hacia el asturiano.

«Fernando es mi preferido. También me llevo muy bien con Lando, pero siento mucho respeto por Fernando. Con la edad que tiene (41 años) demuestra un compromiso brutal. ¡Me gusta su estilo!», destacó el piloto estrella de Red Bull tras la carrera del Principado. Ambos mantienen una buena relación y siempre se han deshecho en elogios el uno hacia el otro. De hecho, Helmut Marko destacó recientemente que a día de hoy Fernando Alonso es el único que podría batir a Max Verstappen si el español tuviera un coche competitivo.

No es la primera vez que el nombre de Fernando Alonso suena para ocupar uno de los dos monoplazas de Red Bull. En 2018, el entonces piloto de McLaren concedió una entrevista en la que contó que le llegaron ofertas del equipo de la bebida energética en el pasado e incluso ese mismo año: «Tuve una oferta de Red Bull en 2007, 2009, 2011, 2013 y dos este año (2018), una en Mónaco y otra en agosto».

Fernando on Red Bull offering him a drive in 2018:

"I had a offer from Red Bull in 2007, 2009, 2011, 2013 and two this year one in Monaco and one in August."

