Ronaldo fulmina a su amigo Julio Baptista en el Valladolid

El Real Valladolid ha comunicado este miércoles la destitución de Julio Baptista como entrenador del Promesas como consecuencia de una rajada contra el club presidido por Ronaldo Nazario tras una nueva derrota del filial pucelano. El técnico brasileño mostró su desacuerdo con ciertas órdenes que le daban desde las altas esferas del club blanquivioleta después de caer frente al Ourense en el encuentro correspondiente a la jornada 10 del grupo 1 de Segunda RFEF.

El conjunto pucelano no atraviesa por un buen momento y ocupan los puestos de descenso a Tercera RFEF (decimocuarta posición) con sólo tres victorias en diez partidos. Esto unido a sus declaraciones criticando la gestión del club con algunos jugadores que entrenan con el primer equipo y juegan en ocasiones con el filial han terminado provocando la destitución de Júlio Baptista como entrenador del Real Valladolid Promesas.

Después de sumar la sexta derrota de la temporada, Baptista cargó contra la gestión de la entidad que preside su amigo Ronaldo. «Hasta las 22 h de ayer no tenía alineación para hoy. Hay una orden de que hay jugadores que tienen que jugar y yo, como trabajador de club, hago lo me piden. Esto es categoría semiprofesional, si lo tratamos así no da para competir», dijo el ex futbolista brasileño tras el que fue su último partido al frente del Promesas.

Junto a él se marchan también su segundo entrenador, José Luis Rueda, y su asistente, Alfredo Fernández. Así pues, Baptista pone punto y final a su etapa en el conjunto vallisoletano tras cinco temporadas en el club presidido por O Fenómeno, gran valedor del brasileño, y tres de ellas como entrenador del filial. Pero sus rajada contra la entidad pucelana unido a los malos resultados del equipo en este inicio de temporada han provocado su destitución inmediata.

El comunicado del Valladolid dice lo siguiente: «Julio Baptista, que afrontaba su quinta temporada en el club y la tercera al frente del Promesas, deja de pertenecer a la disciplina blanquivioleta, de igual manera que su segundo, José Luis Rueda, y su asistente, Alfredo Fernández. El técnico llegó al Real Valladolid en el verano de 2019 para asumir las riendas del Juvenil B. Posteriormente entrenó al Juvenil A en División de Honor, en la temporada 2021/22 debutó con el filial y en esta, su tercera, siguió al frente del Promesas durante las primeras 10 jornadas. En total, el entrenador ha dirigido casi 150 partidos en la cantera pucelana».

Ronaldo elige al sustituto de Baptista

Tras anunciar la destitución del ex jugador de Real Madrid y Málaga, entre otros, el Valladolid comunicó que su sustituto será Álvaro Rubio, ex capitán del conjunto pucelano. El nuevo preparador del Promesas estuvo más de una década vistiendo los colores del cuadro blanquivioleta y ahora afronta la difícil tarea de sacar al equipo del descenso y lograr la permanencia en Segunda RFEF.

«La entidad vallisoletana anunció que su sustituto es Álvaro Rubio, ex capitán y hombre de la casa. El riojano llevaba formando parte de los cuerpos técnicos del primer equipo desde 2017. Ahora, deja el amplio staff de Paulo Pezzolano y toma las riendas de dirigir a partir del jueves al filial. Su primer partido en el banquillo será el domingo en A Coruña, contra el filial del Deportivo», asegura el comunicado oficial.