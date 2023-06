Rodri, entre lágrimas: «Estaba horrible y Guardiola lo ha cambiado todo»

Rodri atendió a los medios de comunicación sobre el césped tras proclamarse campeón de Europa con el Manchester City en Estambul después de vencer 1-0 al Inter de Milán con gol suyo en el minuto 68 de partido.

Guardiola

«No me lo creo. Es impresionante sobre todo cómo se ha dado el partido. He es estado horrible, impropio de mí durante la primera parte. El mister me ha dicho que estaba horrible y que tenía que sacar mi liderazgo. Estaba muerto».

Gol

«Tenía en mente pegarle fuerte. Vas a tener una en todo el partido, colócala, y métela».

Un sueño

«Mi sueño era jugar al máximo nivel. No imagine esto. Imagina marcar un gol en la final. Gracias a todos los que me han ayudado. Muy especial».