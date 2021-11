Acabado prácticamente el parón de selecciones, todas las miradas vuelven a los clubes y uno de ellos es el Barcelona, que arrancará el próximo fin de semana una nueva etapa con Xavi Hernández al frente de la nave. En la plantilla que dirigirá el nuevo técnico culé hay un futbolista que afronta su último examen, la prueba del algodón, saber si era un problema de los entrenadores con él o directamente es suya la culpa de no jugar: Riqui Puig.

El 13 de abril de 2019 Riqui Puig debutaba con el primer equipo del Barcelona gracias a Ernesto Valverde. Ese día, ante el Huesca en El Alcoraz, el joven futbolista subido de La Masía cumplía un sueño del que no quería despertar. Esa campaña, la 18-19, sólo participó en 3 partidos con los mayores, 2 de Liga y otro en Copa del Rey. En total, 192 minutos a las órdenes del Txingurri.

Un año más tarde vivió la temporada que más minutos ha jugado con la primera plantilla hasta el momento, pero tuvo que esperar medio curso para disfrutar de ellos. De hecho, con Ernesto Valverde no jugó más y el que fue el responsable de darle una nueva oportunidad fue Quique Setién. A las órdenes del cántabro jugó 11 partidos en Liga -sólo dos completos- y 1 en Copa del Rey, sumando 578 minutos. Dos años intercalando primer equipo y filial, pero sin llegar a debutar en Champions.

Koeman le pone la cruz

Al acabar ese curso comenzó una etapa bastante turbulenta para Riqui Puig. Ronald Koeman se hacía cargo del equipo azulgrana y le mostraba la puerta de salida en forma de cesión. El futbolista de Matadepera soñaba con triunfar en el Barcelona y tenía tanta confianza en sí mismo que se negó a abandonar el Camp Nou.

El resultado, en una temporada con Koeman tuvo prácticamente los mismos minutos que en media campaña con Quique Setién. En los 24 partidos que disputó -14 en Liga, 4 en Copa, 2 en Supercopa de España y 4 en Champions- sólo llegó a sumar 584 minutos. Sólo llegó a completar un partido y el promedio es de 24′ por encuentro.

Concluyó el curso y Riqui Puig volvió a vivir un verano parecido. Joan Laporta había ratificado a Ronald Koeman tras no encontrar sustituto y el técnico holandés volvía a insistir en que no contaba con el joven futbolista y le recomendaba y presionaba para que saliese cedido. Riqui volvió a cerrarse en banda y resistió hasta conseguir quedarse, un año más, en el equipo de su vida.

Mucha competencia en su puesto

En el presente curso ha participado en 6 partidos, dos de ellos durante la breve etapa de Sergi Barjuan. Los 123 minutos que tiene en sus piernas han sido solamente en Liga y continúa inédito en Champions League, algo que quiere cambiar ahora con Xavi Hernández en el banquillo del Barça.

Riqui Puig cree que con Xavi podrá tener más oportunidades. El hecho de que el nuevo técnico azulgrana se haya formado en La Masía y jugase en su misma posición le hace confiar en ganarse los minutos que le han faltado en las últimas temporadas. El centrocampista de 22 años ha estado aprovechando el parón internacional para tratar de convencer a su entrenador y en las próximas semanas se verá si dispone de esas oportunidades o no.

Porque no será nada fácil. La competencia con Pedri, Gavi o Nico González no será nada sencilla. Los tres centrocampistas continúan creciendo a pasos agigantados y pueden complicarle mucho las cosas a un Riqui Puig que sigue con la idea firme en la cabeza de triunfar en el Barcelona. Después de las pocas oportunidades que ha tenido con los otros entrenadores falta ver si eran ellos lo que se equivocaban o es que Riqui no tiene hueco en el Camp Nou.