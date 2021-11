España está en Qatar. La selección española sufrió mucho para ganar a Suecia en La Cartuja, que fue el jugador número 12 de los de Luis Enrique, pero con un gol de Álvaro Morata en los minutos finales sumaron una victoria que les lleva directos al Mundial de 2022. El delantero de la Juventus se reconcilia con Sevilla tras una complicada Eurocopa, pero el que volvió a brillar fue un Gavi que se doctoró en su tierra.

Unai Simón – BIEN

El jefe de la portería de España estuvo seguro en el primer balón aéreo que merodeó su área. Dos disparos desviados de Forsberg le sobresaltaron. Llevó el miedo a la grada de La Cartuja cuando mantuvo en los pies más tiempo de lo deseado un balón. Por poco no se tuvieron que lamentar males mayores.

Azpilicueta – BIEN

Volvió al lateral tras comenzar el duelo ante Grecia en el banquillo. Muy seguro en los primeros minutos, cuando Suecia decidió atacar por su costado. Al comienzo del segundo tiempo regaló un balón que estuvo cerca de acabar en gol, pero Isak mandó su disparo alto.

Laporte – BIEN

Intocable para Luis Enrique. La selección española ha encontrado en su figura un central de garantías y ante Suecia lo demostró. Muy seguro a la hora de sacar el balón desde atrás.

Pau Torres – BIEN

Volvía a la titularidad tras ser suplente en Atenas. Formó pareja en el centro de la defensa con Laporte y ambos tuvieron la complicada tarea de parar a Isak y Claesson. Pudo hacer más para frenar a Forsberg, que se sacó un disparo desde la frontal que a punto estuvo de acabar en gol. Bien cortando balones en largo.

Jordi Alba – BIEN

Bien en el lateral izquierdo parando a Kulusevski. Lo intentó con un disparo desde la frontal que se marchó muy alto. En el segundo tiempo se incorporó con más frecuencia al ataque generando peligro en la zaga de Suecia.

Sergio Busquets – NOTABLE

El capitán de la Selección alcanzó a Xavi en número de internacionalidades con 133. Un seguro en el centro del campo. Con España disfruta y se le nota. Espectacular cortando un balón a Augstinsson cuando el jugador sueco ya miraba la portería de Unai Simón.

Gavi – SOBRESALIENTE

Este chico no descansa. Bien a la hora de robar un balón a Isak para mandar al traste una buena oportunidad de peligro de Suecia. Tiró de calidad para provocar que La Cartuja corease su nombre. Fue capaz de aguantar la pelota cuando más lo necesitaba el equipo español. Incansable durante los 89 minutos que estuvo en el césped. Hasta que se retiró en medio de una ovación dejando su sitio a Rodrigo.

Carlos Soler – BIEN

Volvió a la titularidad ante Suecia. De interior siempre fue una solución. Tiró desmarques y buscó a sus compañeros para asociarse. Tras darlo todo durante 72 minutos, dejó su puesto a Mikel Merino.

Pablo Sarabia – BIEN

Tuvo la primera oportunidad del partido cuando no se había cumplido el minuto 10 con un disparo desde la frontal que se marchó rozando el palo. De lo más peligroso del ataque nacional. Fue sustituido por Álvaro Morata.

Dani Olmo – NOTABLE

Es pura calidad. Descansó ante Grecia para estar a tope frente a Suecia. Escorado en la banda izquierda generó peligro a la zaga sueca cuando tuvo la oportunidad de encarar. Un disparo suyo que se estrelló en la escuadra provocó el gol de Morata.

Raúl de Tomás – BIEN

La gran sorpresa del once titular. Jugó en lugar de Morata y desde el primer minuto comprendió que se iba a tener que pegar con la defensa sueca. La tuvo con un cabezazo que se marcó cerca del poste al inicio del segundo acto. No se había cumplido la hora de partido cuando fue sustituido por Rodrigo. El gol le volvió a ser esquivo en su segunda internacionalidad.

Morata – SOBRESALIENTE

En medio de una gran ovación volvió al césped de La Cartuja, donde tanto sufrió en la pasada Eurocopa. Su suplencia fue la gran novedad en el once de Luis Enrique para el duelo ante Suecia. No llevaba dos minutos sobre el verde cuando tuvo la primera ocasión, que terminó saliendo desviada. En la segunda oportunidad, mandó alta pelota. En la tercera, la paró el portero. Y en la cuarta, ya por fin, sí encontró el premio. Olmo estrelló un balón en la escuadra y el rechazo fue para el delantero de la Juventus que no perdonó.

Rodrigo Moreno – APROBADO

Desde la banda derecha trató de llevar peligro al área de Suecia.

Mikel Merino – BIEN

Posiblemente, el centrocampista más en forma de la Liga. No llegó a tiempo ante Grecia, pero sí pudo jugar el último cuarto de hora contra Suecia. Dio aire a España.

Rodrigo – SIN TIEMPO

Salió en los minutos finales.

Brais – SIN TIEMPO

No tuvo tiempo para demostrar nada.

Luis Enrique – NOTABLE

Hizo seis cambios respecto al duelo ante Grecia del pasado jueves. Apostó por la vieja guardia y por Raúl de Tomás de inicio. España sufrió, pero está en el Mundial y él tiene mucha culpa.