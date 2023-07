Ridículo: Ocon presume de no haber excedido los límites antes de recibir una sanción histórica

Esteban Ocon y su ingeniero de pista dejaron una de las radios más surrealistas del Gran Premio de Austria hablando de las sanciones por superar los límites de pista. El piloto francés celebraba que ellos no habían tenido ninguna durante la carrera. Sin embargo, tras la reclamación de Aston Martin y la posterior revisión del Panel de Comisarios, Ocon recibió la mayor sanción jamás vista en la Fórmula 1.

«Ha sido una carrera muy movida y con una barbaridad de sanciones por límites de pista», comentó el ingeniero de Alpine a su piloto por radio al acabar la prueba en Red Bull Ring, a lo que Ocon respondió: «Si, no para nosotros, no hemos tenido ni una». «No, no, no tenemos. Enhorabuena por manejar ese asunto tan bien», replicaba su ingeniero felicitándole por ello.

Horas después, el ex compañero de Fernando Alonso era sancionado con un total de cuatro penalizaciones por exceder los límites de pista. Parece que el bueno de Esteban no consiguió mantener el coche dentro de los límites de la pista y le impusieron la mayor sanción impuesta nunca en la Fórmula 1. Hasta ahora el récord lo tenía Pastor Maldonado con tres penalizaciones en una misma carrera pero el francés le ha superado con creces.

Sanción histórica

El Gran Premio de Austria estuvo marcado por las sanciones y el piloto francés batió un récord hasta ahora inédito en esta competición. Durante la carrera, el Panel de Comisarios avisó a los pilotos en varias ocasiones de que debían andarse con cuidado para no ser sancionados. En primera instancia, Ocon no fue sancionado pero Aston Martin puso una denuncia al acabar la carrera, al considerar que había muchos pilotos que habían rebasado los límites de pista.

🚨 Tras la carrera, Ocon y su ingeniero hablan de las sanciones por límites de pista: "Si, no para nosotros, no hemos tenido ni una" Horas más tarde, 30 segundos de sanción para Ocon por track limits.pic.twitter.com/zrOwsYBcqo — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) July 3, 2023

Fue entonces cuando la FIA comunicó la histórica sanción de 30 segundos para el piloto galo de Alpine. Esta penalización le condenó a perder varias posiciones y cayó hasta la decimocuarta posición de la clasificación final. Lo cierto es que Ocon ya ha demostrado en numerosas ocasiones ser un piloto bastante problemático, especialmente en Barcelona con una maniobra bastante agresiva para no dejar pasar a Fernando Alonso. Ahora, los comisarios le han impuesto un castigo ejemplar que es historia de la F1 pese a que el propio piloto aseguraba no haber excedido los límites de pista.