Lando Norris revela que Fernando Alonso fue quien le avisó de que iba a ganar posiciones en Austria

Lando Norris trabajó con Fernando Alonso en McLaren y ya sabe cómo se las gasta el asturiano cuando ve una oportunidad. El británico desveló que el piloto de Aston Martin le mandó un mensaje nada más acabar el Gran Premio de Austria avisándole de que había puesto una reclamación que iba a poner la parrilla por los aires.

«Fernando Alonso enseguida me envió un mensaje de texto diciendo que te van a ‘pillar’», dijo Norris quien no entendió la broma hasta que luego el asturiano le aclaró que los comisarios estaban revisando los límites de pista que los pilotos habían sobrepasado durante la carrera celebrada en el Red Bull Ring. «Y entonces me dijo que leyera lo que estaba pasando y quién pensábamos que iba a ser penalizado y demás», dijo.

El piloto de McLaren no le dio mucha importancia porque creía que no iba a pasar nada y entonces cogió un vuelo de regreso a Londres. «Me enteré tan pronto como aterricé de vuelta en el Reino Unido de que había ascendido a la cuarta posición de la carrera tras ser quinto. Sin duda, es la ganancia de posición más fácil de mi vida», aseveró.

Norris tenía mucha presión por no cometer un error porque Fernando Alonso estaba a menos de cinco segundos y cualquier penalización le hubiese llevado atrás. «Creo que siempre existía la posibilidad de que si yo cometía un error (una penalización), Fernando me alcanzaría. Así que tuve que seguir empujando. Al mismo tiempo, sabía que si Carlos cometía un error, entonces había una posibilidad de que yo pudiera conseguir su posición. Luché como si algo pudiera haber pasado», desveló el piloto.

El que fuese compañero de Fernando Alonso en 2018 no puede estar más contento por su reclamación que además supuso la mejor posición de McLaren en toda la temporada. «Mis ingenieros me decían bastante sobre que estaba empujando, pero sobrevivimos. Fue una agradable sorpresa y más puntos para todo el equipo, lo que fue perfecto», zanjó.