Novak Djokovic ha vuelto por sus fueros después de unos meses en los que debió estar ausente del circuito por su idea fija de no vacunarse y la de los torneos veraniegos de Canadá y Estados Unidos, incluido el US Open, que no permiten por normativa de sus países la entrada a extranjeros sin la pauta de vacunación completa. Una vez superado este periplo, Nole regresa al circuito ATP como en sus mejores días y en dos semanas ya suma dos títulos que hacen temblar a los líderes del ranking, con Carlos Alcaraz y Rafa Nadal aún en lo más alto.

El domingo, Djokovic demostró estar en una forma física y tenística exquisitas y superó en la final del torneo de Astana a Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4) en la primera gran prueba del balcánico ante uno de los tenistas referentes a nivel mundial, después de la retirada de Daniil Medvedev en semifinales cuando ambos estaban empatados a un set. Novak, antes de superar al griego en el encuentro por el título y al ruso en semis, había derrotado a Garín, Van de Zandschulp y Khachanov, todos ellos con suma claridad.

Sumando el periplo en Astana y el vivido en Tel Aviv la semana anterior, Djokovic suma un total de nueve victorias, dos títulos y un sólo set perdido, el que se dejó ante Medvedev en la semifinal del ATP 500 de Nur-Sultán. Por tanto, por sensaciones y un talento indiscutible en la pista, se puede confirmar el regreso de Djokovic a lo más alto, pese a que su ascenso meteórico aún tenga que superar pruebas hasta poder asaltar el trono que en estos momentos ocupa Carlos Alcaraz, con Rafa Nadal al acecho en medio de la incógnita sobre cuándo y cómo se producirá su regreso a competición.

Con el título de Astana debajo del brazo, Djokovic consiguió también de forma matemática su acceso a las ATP Finals –vía campeón de Wimbledon– que se disputarán en Turín del 14 al 21 de noviembre, y a las que llegará, con casi total seguridad, con la vitola de favorito. Nole se suma así a Alcaraz, Nadal, Ruud y Tsitsipas, ya clasificados con anterioridad, y cierra su calendario de cara a 2022, con un ranking que sigue viéndole en séptima posición pero que, con el Masters 1000 de Paris-Bercy y las ATP Finals aún por disputarse, puede ver un vuelco y un ascenso del campeón de 21 Grand Slam.

Alcaraz y Nadal siguen mandando

Pese a los dos títulos consecutivos de Djokovic en Tel-Aviv y Astana, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal siguen destacados en lo más alto del ranking ATP, por lo que este lunes comienza una nueva semana con el doblete de españoles liderando la clasificación. Mientras que Carlitos se prepara para regresar a la competición en el ATP 500 de Basilea, del 24 al 30 de octubre, a Nadal se le espera la semana siguiente en el Masters 1000 de Paris-Bercy. Ambos tienen a Djokovic ya al acecho, aunque parten con la ventaja de defender de aquí a final de 2022 menos puntos que el balcánico, o ninguno, en el caso de Rafa.