Un resfriado y Musetti frenan a Munar en el US Open

La llegada de Munar a la pista barruntó lo que iba a suceder cuando empuñara la raqueta. Se presentó cabizbajo, pálido y con cara de no haber pasado un buen día. Había pasado la noche con fiebre y era víctima de un virus que le imposibilitaba ofrecer la versión que venía reflejando a lo largo del torneo, su mejor Grand Slam de siempre. A ello se sumó el buen hacer de Musetti, que corrió mucho, falló poco y celebró (6-3, 6-0, 6-1) con rabia.

Se marchó Munar con orgullo de competir pese a las circunstancias y con la frustración de no haber podido hacerlo plenamente. El jugador balear buscaba alargar su aventura en el último Grand Slam del curso, el primero en el que había alcanzado en su carrera la cuarta ronda, pero no pudo plantar demasiada cara al décimo cabeza de serie, que ofreció un gran nivel y ante el que no pudo oponer demasiada resistencia al no estar al parecer en sus mejores condiciones físicas por un resfriado.

Pero Musetti estuvo muy sólido desde el principio y tampoco le ofreció resquicios para meterse por primera vez entre los ocho mejores en Flushing Meadows y confirmar su buen 2025, donde también ha sido semifinalista en Roland Garros. Firmó 27 ganadores, por los escasos seis de un Munar que sólo estuvo dentro del choque en el primer set.

Pese a perder muy pronto su saque, el tenista español se mantuvo enganchado hasta el 4-3, pero a partir de ahí fue arrollado en la pista por Musetti, que encadenó nueve juegos seguidos para cerrar el primer parcial y firmar un ‘rosco’ en el segundo donde el balear solo ganó cinco puntos.

Munar trató de plantar más batalla en el tercero, pero tras no aprovechar un valioso 0-40 con 1-1, terminó desarbolado nuevamente por el jugador italiano que ahora espera al ganador del atractivo duelo entre su compatriota y actual campeón, Jannik Sinner, y el kazajo Alexander Bublik.