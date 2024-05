Red Bull llega a la Premier League y extiende su presencia en el fútbol

La marca Red Bull no para de expandirse en el mundo del deporte y este viernes se ha conocido su llegada a la Premier League mediante el Leeds United, equipo que actualmente milita en la Segunda División inglesa y del que pasará a ser su patrocinador principal. El «acuerdo» con la compañía austriaca será «plurianual» y además se asegura una participación minoritaria.

El club es propiedad de 49ers Enterprises, grupo estadounidense de fútbol americano, por lo que el impulso económico será todavía mayor con la llegada de uno de los sellos más importantes a nivel global. Por si su presencia en el Mundial de Fórmula 1 fuese poco exitosa, habiendo encadenado tres títulos consecutivos, con este nuevo movimiento continúan agrandando su imperio en la empresa futbolística.

Red Bull ya daba nombre a equipos como el Leipzig en Alemania, el Salzburgo en Austria, el New York en Estados Unidos o el Bragantino de Brasil. Por primera vez, la marca de bebidas energéticas aterriza en el fútbol inglés y trata de empujar al regreso del Leeds a la primera categoría después de naufragar esta temporada en el play off de ascenso tras quedar terceros.

Pese a que como reza el comunicado oficial del club, que «lucirá la marca Red Bull en la parte delantera de las equipaciones del primer equipo masculino y femenino del Leeds United», y «Red Bull se convertirá también en el socio exclusivo de bebidas energéticas del club con la marca en el interior de Elland Road y durante las apariciones oficiales del club ante los medios de comunicación», los ingleses han descartado que pase a formar parte de su nombre: «El nombre y el logotipo del Leeds United Football Club permanecerán inalterados».

Leeds United is proud to announce a new multi-year agreement with Red Bull, making them the club’s front of shirt partner starting next season

— Leeds United (@LUFC) May 30, 2024