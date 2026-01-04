Real Sociedad-Atlético: ganar para evitar el carbón

Descorcha el Atlético su 2026 en San Sebastián, ante la renovada Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que llegó al banquillo txuri urdin a finales de 2025. El cambio de entrenador supone siempre un revulsivo en cada plantilla. Simeone, consciente de ello, no se fía de la situación clasificatoria de los vascos. Otra salida liguera que se traduce como el examen definitivo a domicilio, asignatura en la que los rojiblancos progresan adecuadamente.

Han espantados sus miedos en las últimas salidas, aunque todavía no de manera definitiva. Los rojiblancos están obligados a ganar para no verse descolgados de la pugna por el título liguero en el mes de enero. Una derrota en San Sebastián, unida a la victoria azulgrana en el derbi catalán, dejaría al Atlético a 12 puntos de la cabeza con la primera mitad del calendario disputado.

Para que eso no ocurra, el conjunto madrileño mide sus fantasmas de jugar lejos del Metropolitano, pues muestra una versión muy diferente cuando su afición no lo arropa. Solo en tres de sus nueve partidos disputados a domicilio ha sido capaz el Atlético de finalizar con marcador favorable, habiendo recogido Jan Oblak el balón de su portería hasta en nueve ocasiones, números muy distintos a los de local.

Simeone no contará por lesión con el defensa Clément Lenglet ni con el centrocampista Nico González; y tiene la duda de otro central, Josema Giménez. Quien sí estará disponible será Álex Baena, ya recuperado de su lesión de hace un mes en el Spotify Camp Nou, y que apunta a ser de la partida por detrás del argentino Julián Álvarez y del noruego Alexander Sorloth, que buscarán estrenar sus recientes paternidades con un gol.

Por su parte, la Real Sociedad llega con pésimas sensaciones, pero con la esperanza de que el nuevo año traiga mejores noticias y positivos resultados. Tras cerrar el 2025 estrepitoso con un último encuentro fiel reflejo de su situación, pues saboreaban la victoria ante el colista Levante cuando un penalti en el 94′ les privó de sumar los tres puntos, los ‘txuri-urdines’ se sitúan dos puntos por encima del descenso.

Matarazzo no podrá contar con los sancionados Jon Gorrotxategi e Igor Zubeldia ni con los lesionados Yangel Herrera e Iñaki Rupérez, y tampoco con Mikel Goti y Jon Karrikaburu por decisión técnica. Mientras, Ander Barrenetxea y Orri Óskarsson recibieron el alta médica y entraron en la convocatoria.