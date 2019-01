Solari ‘ficha’ a Bale y Asensio

Gareth Bale y Marco Asensio vuelven a una convocatoria del Real Madrid tras superar sus respectivas lesiones y serán una pieza más que tendrá Santiago Solari para confeccionar un once que cada día parece más asentado

Gareth Bale y Marco Asensio pueden volver a una convocatoria del Real Madrid tras varias semanas fuera de combate por diversas lesiones que les han mantenido en una poblada enfermería blanca que poco a poco comienza a despoblarse. Completaron al mismo ritmo que sus compañeros los últimos entrenamientos previos al duelo ante el Espanyol (domingo 27 de enero, 20:45), y tanto el galés como el balear pueden reaparecer sobre el verde y dar otra alternativa a un Santiago Solari que ha estado haciendo encaje de bolillos para paliar bajas como las suyas en los costados.

Han sido casi cuatro semanas sin Gareth Bale, que está teniendo un año negro con las lesiones. Han sido ya varias las dolencias que ha sufrido el británico este curso. La última fue el gemelo. Tuvo que ser sustituido en el descanso en el primer partido del año ante el Villarreal, el 3 de enero. Las dolencias aparecieron en los últimos compases del primer tiempo y esperaron al descanso para evaluar su cambio, con el músculo en frío el dolor fue a más y fue sustituido por Isco.

Los problemas de Marco Asensio aparecieron en el duelo ante el Rayo Vallecano. Su aductor dijo basta aquel día pero parecía recuperado pocos días después y reapareció en las semifinales del Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers. Saltó en la segunda mitad y no aguantó ni 15 minutos. Otra vez el aductor. Los servicios médicos le diagnosticaron una “lesión muscular de grado II en el recto femoral derecho“. Ha estado mes y medio de baja pero ya ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros y Solari podrá volver a contar con él.

¿Y quién sale del once?

Esto genera también cierta problemática a Santiago Solari, que había encontrado cierta seguridad en su once con Vinícius y Lucas Vázquez, teóricos relevos de Gareth Bale y Asensio ante sus bajas. El argentino no dudará con el galés, al que incluirá en el once, aunque queda por ver quién será el damnificado, si el brasileño, la nueva esperanza blanca, o el siempre efectivo y trabajador gallego. Con Marco, uno de los señalados por Solari a su llegada, existen más dudas de su titularidad inmediata, pero sí se prevé que pueda ser progresiva.