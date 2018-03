Mosqueados con Isco

El jugador de la selección española y del Real Madrid, Isco Alarcón, firmó una gran actuación en el partido amistoso ante Argentina (6-1), disputado este pasado martes en el Wanda Metropolitano. El malagueño marcó el primer hat trick de su carrera y aprovechó el protagonismo para lanzar un mensaje a su club al término del encuentro. “En el Madrid no tengo la confianza que un futbolista necesita“, señaló el de Arroyo de la Miel, una confianza con la que sí cuenta en el combinado de Julen Lopetegui.

Las palabras de Isco no han sentado nada bien en Concha Espina. En el club creen que han venido a alterar la paz del vestuario y que otros jugadores con más caché que él han sido suplentes y, sin embargo, no se han quejado.

Uno de esos jugadores, sin ir más lejos, sería el propio Gareth Bale. El galés no tiene asegurado su puesto en el once titular y apenas jugó en la eliminatoria ante el Paris Saint Germain, los partidos más importantes del conjunto blanco hasta el momento. Mientras que Zidane sí apostó por el malagueño en el once inicial que saltó al césped del Santiago Bernabéu y también tuvo sus minutos en el Parque de los Príncipes.

Y es que si miramos el tiempo que ha jugado Isco, en comparación con algunos de sus compañeros, no se entienden sus declaraciones. El malagueño lleva jugados esta temporada unos 2.436 minutos, de los cuales 1536 corresponden a la Liga. El 22 blanco ha estado sobre el terreno de juego más tiempo que Bale, Benzema, Lucas Vázquez o Marco Asensio.

Zidane, molesto

Las declaraciones de Isco han sentado especialmente mal al entrenador madridista, hacia quien iban especialmente dirigidas. El francés ha sido su gran valedor desde el primer día y el técnico que más ha apostado por él, por lo que no ha entendido sus palabras.

Zidane sí que confía en Isco y le ha dado protagonismo, además de reconocer públicamente en numerosas ocasiones la valía de su jugador. El malagueño ha disputado como titular seis de los ocho encuentros que ha jugado el Madrid en Europa esta temporada.

Sin embargo, a juicio del 22 blanco, Zidane no cuenta con él. El malagueño quiso recular en sus palabras y añadió que la culpa era suya, que no habría hecho lo suficiente, pero el daño ya estaba hecho. El mensaje de Isco fue muy claro y no gustó nada en Concha Espina.

El capitán del Real Madrid y de la Selección, Sergio Ramos, también tuvo sus palabras para el malagueño. “Somos jugadores distintos en el equipo y en la Selección, hay muchos matices que te hacen cambiar, no se juega de la misma manera. Que disfrute del fútbol y de la vida. Isco es mayorcito para tomar las decisiones que crea convenientes”, concluyó el capitán.

Tras la concentración con España, Isco volverá a ponerse bajo las órdenes del francés. Veremos las consecuencias que su mensaje tiene en lo que resta de temporada, cuando el Madrid está a una semana de uno de los partidos más importantes: el duelo de ida ante la Juventus en Turín del próximo 3 de abril.