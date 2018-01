Los amigos son la familia que uno elige y de eso bien sabe Cristiano Ronaldo. Después de otra semana movida tras publicarse que habría lanzado un órdago al Real Madrid porque quiere cobrar lo mismo que Leo Messi, una de las personas de su entorno como Ricardo Regufe ha querido salir en su defensa.

El Sports Marketing Manager para la división de fútbol de la firma Nike en Portugal -la que viste al jugador- publicó un mensaje en su perfil apoyando al que también es su compatriota. “No se mueve por dinero ni renovaciones sino por su pasión por el fútbol”, fue el contexto clave del mismo.

Traducción: “Se dice que el fútbol no tiene memoria, pero nosotros, que te acompañamos de cerca, y todos los millones de fans que tienes esparcidos por los cuatro rincones del mundo, ¡tenemos! Porque conocemos las horas de trabajo, dedicación y espíritu de sacrificio que dedicas a tu profesión. No nos olvidamos de lo privilegiados que somos en poder disfrutar de todo lo que haces y de todas las alegrías que nos has dado. Porque sabemos que lo que te mueve no es el dinero, no son las renovaciones de contratos, es tu pasión por el fútbol, es la alegría que das a tanta gente dentro y fuera de campo. Lo que te mueve son los títulos que ganas con tus equipos y que siempre compartes con todos los compañeros. Tienes ambición y no descansas a la sombra de los últimos triunfos. Dices lo que piensas y muestras lo que sientes con coraje y sin tapujos. Sé que siempre vas a ser así. ¡Orgulloso de ser tu amigo!”.