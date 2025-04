Tormentas y granizo en España: el aviso de los expertos que pone en alerta a medio país

Este aviso de los expertos pone en alerta a medio país y lo hace de tal forma que debemos estar especialmente preparados para lo que llega. Tenemos que estar pendientes, de nuevo, de la recuperación de la normalidad, pero también de una rutina para la que quizás no estamos del todo preparados. Nos enfrentamos a una serie de cambios que podemos empezar a visualizar y que no son, para nada, lo que esperaríamos. Será el momento de ver llegar un giro radical que puede ser esencial en todos los sentidos.

Las tormentas y el granizo en España acabarán siendo una nueva realidad que puede acabar siendo las que nos hagan reaccionar a tiempo. Son días de apostar claramente por ciertos momentos que pueden acabar protagonizando novedades destacadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Los expertos no dudan en lanzar este aviso que nos traerá lo peor de unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Parecerá que no estamos preparados para lo que está a punto de pasar en estos días del mes de abril en los que todo puede ser posible.

El aviso de los expertos que pone en alerta a medio país

Medio país está en alerta los expertos no dudan en lanzar un aviso que puede cambiarlo todo, sin duda alguna, deberemos estar especialmente preparados para un cambio de ciclo que puede ser el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Un cambio que será el que nos afecte de lleno.

Los expertos, no dudan en poner sobre la mesa un tiempo cambiante, propio de estos días de primavera. No hay nada sorprendente en ver como empieza a llover de la nada, en cuestión de horas, cuando el día ha amanecido claro. La realidad, siempre puede acabar superando las expectativas y es en esencia una puerta abierta al cambio.

Hemos vivido una Semana Santa de lo más salvaje con cambios de todo tipo, pero lo peor podría hacer acto de presencia en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser especialmente complicados. Lo que podría ser difícil de asimilar si tenemos en cuenta todo lo que nos está esperando y hemos vivido.

Será mejor que sigamos preparando el paraguas, nos espera una nueva dosis de inestabilidad que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar ante lo que dicen los expertos.

Tormentas y granizo ponen en alerta a media España

Media España se prepara para una nueva oleada de tormentas y granizo que pueden cambiarlo todo y que acabarán siendo las que marcarán una diferencia importante. Tenemos que estar preparados para ver ese cambio llegar que puede ser el que nos acompañe en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos indican los expertos de El Tiempo: «Después de una Semana Santa muy inestable, a lo largo de los próximos días, las borrascas atlánticas perderán progresivamente influencia sobre la Península Ibérica, permitiendo una entrada más clara de altas presiones. Este cambio de patrón favorecerá un tiempo más estable en general, aunque con algunas excepciones. Según la previsión, las temperaturas máximas subirán a partir del lunes en el interior del sureste peninsular, en zonas montañosas del norte y en Baleares, mientras que las mínimas también tenderán a ascender, salvo en el suroeste peninsular y Baleares, donde apenas se prevén cambios. En Canarias, el régimen térmico permanecerá sin grandes variaciones».

Siguiendo con la misma previsión: «Pese al repunte térmico, los cielos estarán frecuentemente cubiertos en amplias zonas del país. Se espera que el aire frío en niveles altos de la atmósfera mantenga un cierto grado de inestabilidad, especialmente por las tardes y en áreas de montaña. Además, podrían registrarse precipitaciones débiles en Galicia y el Cantábrico, extendiéndose posteriormente a zonas del centro y mitad noroeste peninsular, con posibilidad de alcanzar sectores del sureste. No se esperan lluvias significativas en el litoral mediterráneo ni en Baleares. En zonas altas de los Pirineos, continuará el tiempo invernal con heladas y nevadas en cotas elevadas, que irán subiendo hasta situarse por encima de los 1.800 – 2.000 metros. En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas montañosas, con precipitaciones débiles, mientras que el resto del archipiélago tendrá intervalos nubosos y una meteorología más estable. El viento será moderado con intervalos fuertes en zonas expuestas del archipiélago. En la Península, el viento será flojo en general en el interior, aunque moderado en los litorales. Las tormentas vespertinas, aunque localizadas, podrían desarrollarse puntualmente en áreas del Sistema Central, Ibérico y Pirineos».

Por lo que, tendremos un poco de todo, desde las tormentas y granizo del norte, hasta un marcado ascenso de las temperaturas en gran parte del país.