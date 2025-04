¿Dónde se celebran los Premios Laureus 2025?

Los Premios Laureus se encuentran a la vuelta de la esquina y la capital de España ya ultima los preparativos para albergar la edición número 25 de este legendario galardón. Como viendo siendo habitual año tras año, el evento recibirá a los mejores deportistas del año de diferentes disciplinas. Carlos Alcaraz, Lamine Yamal, Aitana Bonmatí, Mondo Duplantis, Simone Biles, Aryna Sabalenka, Marc Márquez, el Real Madrid o la selección española de fútbol, entre otros, serán algunos de los nominados que se pasearán por la alfombra roja madrileña.

🤩 Here are the Nominees for the 2025 Laureus World Sports Awards.

🏆 Who do you think the Laureus World Sports Academy Members should select as the final Award winners?

#Laureus25

— Laureus (@LaureusSport) March 3, 2025