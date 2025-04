Frank Blanco revela quién es el cantante que más le ha decepcionado y afirma: «Un imbécil»

Frank Blanco ha decidido hablar con total franqueza sobre una de las situaciones más incómodas que ha vivido en su carrera profesional. Durante su participación en el nuevo pódcast presentado por Irene Junquera, el periodista rememoró una experiencia que años atrás le dejó un sabor amargo y un recuerdo difícil de borrar: su encontronazo con Eros Ramazzotti. Lo que prometía ser una charla agradable con uno de los artistas que más admiraba acabó convirtiéndose en una anécdota dolorosa, de la que hasta ahora no había hablado públicamente.

La conversación surgió de forma natural, casi como un juego de preguntas y respuestas. Junquera, en su intento por conocer los mejores momentos de la carrera de Blanco, le preguntó: «¿Alguien que te haya flipado?». La respuesta conductor de TardeAR ha dejado a todo el mundo sin palabras. En lugar de centrarse en una experiencia positiva, decidió relatar un episodio negativo que lo marcó profundamente: «Para mal, Eros Ramazzotti. Así ya de salida, es un imbécil».

Frank Blanco explicó que todo sucedió cuando él trabajaba en la emisora Los 40. En aquel momento se esperaba la visita del popular cantante italiano para una entrevista en el estudio. El comunicador, que era fan del artista desde hacía tiempo, se preparó con entusiasmo para ese encuentro. No obstante, desde antes de que comenzara, la experiencia empezó a torcerse.

El incidente Eros Ramazzotti

Según ha contado él mismo, Eros Ramazzotti llegó a la cita con un importante retraso. «Llegó como hora y media tarde a la entrevista porque estaba viendo un partido de fútbol en el hotel». Aquello fue solo el principio. Frank recordó que el artista no venía de buen humor, probablemente debido a la derrota de su equipo favorito: «Creo que había perdido su equipo, que no sé si es el Milán y estaba muy reventado».

La actitud del cantante no fue la esperada. Desde el primer instante se mostró incómodo, con pocas ganas de colaborar, lo cual dificultó el desarrollo normal de la entrevista. Durante la charla, Frank intentó centrarse en el trabajo musical del artista, pero su interlocutor malinterpretó las preguntas y mostró una actitud defensiva y despectiva. «Yo le pregunto por sus canciones. Se lo tomó a mal, él se pensó que estábamos en una entrevista de corazón», ha recordado.

Lo más grave sucedió cuando la entrevista derivó en un comentario que cruzó todos los límites. Frank Blanco relató que, en medio de ese ambiente tenso, Ramazzotti pronunció una frase totalmente fuera de tono: «Hubo un momento en que la conversación, no sé cómo, llevó a que él me dijera: ¿Y qué te parecería si me tiro a tu hermana?». Fue entonces cuando el periodista tomó la decisión de cortar la grabación y dar por finalizada la entrevista.

Lo que en principio iba a ser una de las entrevistas más especiales para Frank Blanco terminó convirtiéndose en una de las peores experiencias profesionales que ha vivido. El incidente no trascendió en su momento, ya que la entrevista no se emitió, pero ha permanecido en su memoria como un ejemplo de lo que puede esconderse detrás de la imagen pública de una estrella.

Frank Blanco ha sido totalmente sincero

Aunque el comunicador no suele alimentar las polémicas ni exponerse a conflictos, esta vez quiso compartir lo ocurrido con honestidad, dentro del contexto relajado del nuevo pódcast de Irene Junquera. No se trata solo de una crítica directa al comportamiento de Ramazzotti, sino también de una reflexión sobre las falsas expectativas que muchas veces se crean alrededor de los artistas.

El incidente de Blanco y Ramazzotti evidencia una realidad que muchos profesionales del medio conocen bien: el contraste entre la imagen proyectada por ciertos personajes públicos y su comportamiento real en privado. Y aunque en esta ocasión la decepción fue especialmente dolorosa por el nivel de admiración previa, también supuso una lección sobre los límites del fanatismo y la importancia de la profesionalidad ante todo.

Tras años de silencio sobre este tema, Frank Blanco ha decidido hablar sin filtros, describiendo con claridad lo que vivió y dando nombre al responsable de aquel mal trago. Una confesión inesperada que dará que hablar entre los seguidores del comunicador, pero también del cantante.