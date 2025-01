Así es Irene Junquera: su edad, pareja, qué hace ahora y todo sobre su vida

Caiga quien caiga ha llegado pisando fuerte, a pesar de que los datos de audiencia que ha registrado el programa no son demasiado llamativos. Irene Junquera es, sin lugar a dudas, una de las grandes apuestas del proyecto y a continuación vamos a desvelar los momentos clave de su carrera.

Desde sus primeros pasos en el mundo de la radio hasta su consolidación como un rostro habitual de la televisión, la protagonista de nuestra noticia ha conseguido ganarse un hueco en el corazón de los espectadores. Podemos adelantar algo: tiene motivos más que suficientes para estar en la crónica social, pues fue novia del famoso actor Pablo Puyol conocido, entre otras series, por Un paso adelante.

¿Cuántos años tiene Irene Junquera?

Nacida el 14 de diciembre de 1985 en Madrid, Irene Junquera tiene 39 años. Con una personalidad optimista y un lema personal que refleja su filosofía de vida, ha construido una carrera que combina la formación académica y la experiencia práctica. «Todo pasa por algo», escribe en sus redes.

Aunque cursó estudios universitarios en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, considera que su verdadera escuela ha sido la actualidad y los retos que cada proyecto le ha planteado.

Su primer proyecto en los medios de comunicación tuvo lugar en 2007, cuando comenzó a trabajar en la redacción de deportes de Punto Radio. Fue en este entorno donde descubrió su pasión por el periodismo deportivo, una especialidad que la llevaría a programas como Punto Pelota y más tarde El Chiringuito de Jugones, donde se desempeñó como la voz del espectador. Su capacidad para conectar con el público y su estilo cercano le permitieron abrirse paso en formatos de televisión más diversos, como Zapeando y Gran Hermano VIP, además de programas de radio como Vamos tarde en Europa FM y Las mañanas de KISS.

También ha pasado por El Desmarque y participa en programas de Radio Marca como La Tribu, donde también comenta los partidos del Real Madrid. Además, es frecuente verla en plataformas digitales como Twitch, donde forma parte de proyectos liderados por periodistas de renombre.

A pesar del éxito profesional que ha cosechado durante este tiempo, la comunicadora no ha tenido una vida fácil, así que su faceta personal ha estado repleta de momentos complicados. «Con ocho años tuve un accidente en una atracción en un parque de atracciones y me di un golpe muy fuerte en la espalda. Se me fisuró una vértebra y se me desplazó. Eso me condicionaba mucho mi vida. No me querían operar porque era muy pequeña y el traumatólogo quería ver si se soldaba solo», declaró en Semana.

¿Dónde vive Irene Junquera?

Irene Junquera reside en Madrid, en una vivienda situada a las afueras de la capital, un lugar que combina la tranquilidad necesaria para desconectar con la proximidad a los principales focos de actividad profesional. Su paso por la casa de Gran Hermano VIP en 2019 fue, sin embargo, una experiencia completamente diferente. En esta séptima edición del famoso concurso de convivencia de Telecinco, Junquera se aventuró a vivir durante varias semanas bajo la mirada atenta de las cámaras. Aunque su estancia terminó en la Gala 7 tras ser expulsada con el 76.2% de los votos, este episodio en su carrera reflejó su disposición para enfrentarse a nuevos desafíos.

Pese a las singularidades de esa etapa, la ex concursante ha dejado claro que prefiere mantener su espacio personal y profesional bien delimitado. La casa donde reside actualmente se ha convertido en su refugio, un lugar desde donde planifica sus múltiples proyectos y cultiva sus pasiones más personales.

En 2017 compró una casa en la capital y cuando le preguntan por este tema responde: «Me encanta porque estoy muy cerca de Madrid, pero también tengo los beneficios de vivir a las afueras en el campo. Me encanta pasear con mi perro y esta zona es ideal para eso. Cuando vine a comprarme la casa la anterior dueña tenía dos perritos y hubo mucha conexión entre nosotras y la energía de la casa me encantó».

¿Quién es la pareja de Irene Junquera?

En el ámbito sentimental Irene Junquera ha optado por mantener un perfil bajo. Aunque su carrera la ha situado en el foco público, siempre ha manejado su vida privada con discreción. De sus romances solo se conocen algunos detalles concretos: ha tenido relaciones con el piragüista olímpico Cristian Toro, el actor Pablo Puyol y el cantante Rayden. Sin embargo, no ha permitido que estos aspectos de su vida personal eclipsen su imagen profesional.

Más allá de su vida amorosa, Junquera ha demostrado ser una persona muy familiar. Según cuenta, tuvo que decir adiós a su progenitor cuando era una niña, suceso que ha marcado sus pasos.

«Yo perdí a mi padre con solo 17 años. Mi madre tiene ahora a su marido, que es como un padre para mí. Mi madre está súper orgullosa de mí, está muy contenta. Yo creo que los padres lo que quieren es vernos feliz. Daría igual que fuera oficinista o que me dedicara a cualquier otra profesión», comenta en Semana.

¿Qué hace ahora Irene Junquera?

La actualidad profesional de Irene Junquera refleja su interés por explorar nuevos caminos dentro de la comunicación. En la actualidad, trabaja como reportera en el programa Caiga quien caiga, un formato icónico que combina información y entretenimiento. Pero su creatividad no se limita a los medios audiovisuales: en 2023, publicó su primera novela, Todo el tiempo que nos queda. Este libro, de corte romántico, aborda temas relacionados con las emociones y las fortalezas de las mujeres, consolidando su faceta como escritora.