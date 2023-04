Cuatro años después del lanzamiento de su último álbum de estudio y por consiguiente, su último tour mundial, el cantante Eros Ramazzotti (59) regresaba anoche a España para presentar su nuevo proyecto, Battito Infinito World Tour, producido por Radiorama, la empresa legado de RAMAZZOTTI de Gaetano Puglisi, y organizada por Vertigo; sobre el escenario del WiZink Center, y frente a una multitud enardecida. «Estoy muy listo. ¡No puedo esperar a ver al público de Madrid de nuevo y pasar una gran noche juntos! En este espectáculo actuaré en un escenario de alta tecnología y estaré acompañado por una serie de músicos excepcionales», dijo momentos previos al comienzo del show en declaraciones a la prensa.

Visiblemente emocionado, el italiano comenzó el concierto pasadas las nueve de la noche con algunos de sus temas más clásicos, lo que provocó que el público se levantara de sus asientos y se agolpara en las primeras filas del recinto, muy cerca del artista, haciendo intervenir a los miembros de seguridad a la cuarta canción. Algo con lo que Eros, no obstante, no pareció estar muy de acuerdo. «Esto no es un problema para mí, dejadlos», dijo, en primera instancia.

Al ver que la seguridad insistía en dispersar la aglomeración, Ramazzotti optó por detener el show y ausentarse del escenario durante cerca de tres minutos. «Para los de seguridad: la gente está aquí para divertirse, no para hacer nada. ¡Yo me voy!», señaló. A su regreso, Eros Luciano Walter Ramazzotti -su verdadero nombre-, señaló: «El problema de la seguridad es que no trata bien a la gente. Para mí, que se acerquen no es un problema. Si queréis que se sienten, debe ser sin tocarlos. Podéis hacer sentar a la gente, pero no así. Sin tocar, sin hacer nada más».

Luego de estas palabras, el cantante retomó el concierto, que siguió con normalidad por más de 40 minutos, aunque eso sí, con alguna que otra indirecta a la organización, entre risas. ¿Ya está bien así? Madrid, te quiero mucho. Ti voglio bene. Sentaros, por favor. O la seguridad me mata. Es que me mata», dijo.

Eros Ramazzotti se entera de que ha sido abuelo

Apenas unas horas antes de subirse al escenario, ya en España, el interprete de La cosa más bella y Otra como tú, se enteró del nacimiento de su nieto Cesare Cerza. «La vida es maravillosa a pesar de todo. Bienvenido Cesare, el futuro está en tus manos», escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen de la mano del recién nacido. «No sé qué clase de abuelo seré, pero estoy seguro de que mi hija y su pareja serán unos padres maravillosos y estoy impaciente por poder llevar a mi nieto al estudio. Quiero introducirle en el mágico mundo de la música, como ya he hecho con mis propios hijos», añadió en una entrevista concebida a LOC.

Por su parte, la modelo suiza Michelle Hunziker, abuela del bebé, también ha celebrado la noticia en la misma red social.