Malas noticias si usas VPN: la UE pone en la mira esta forma de navegar

La Unión Europea se ha pronunciado sobre el uso de la VPN. Desde Bruselas han puesto el foco en esta aplicación utilizada por millones de personas que tiene como objetivo hacer más segura y anónima la navegación a través de la red. En un informe reciente de la UE han dejado claro que las VPN suponen un desafío clave para la aplicación eficaz de la ley, ya que son utilizadas por ciberdelincuentes para pasar desapercibidos a la hora de realizar una estafa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la prohibición de las VPN por parte de la Unión Europea.

Las VPN llevan meses en el punto de mira de la Unión Europea, ya que desde Bruselas consideran que ayudan a los delincuentes a ocultar su actividad. El pasado año 2024, el Parlamento Europeo ya perdió una votación en la que se dirimía crear una aplicación para poder leer los mensajes cifrados de extremo a extremo. Así que ahora, desde Europa, vuelven a la carga y han publicado un informe en el que dejan claro que las VPN suponen un desafío próximo para aplicar la ley de forma eficaz.

Este informe de la UE sobre las VPN ha sido publicado por el medio Techradar, en el que se hacen eco de una información que trae malas noticias para las personas que utilizan este dispositivo. «Por primera vez, un grupo de expertos de la UE ha mencionado explícitamente los servicios VPN como desafíos clave para el trabajo de investigación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, junto con los dispositivos cifrados, las aplicaciones y los nuevos operadores de comunicaciones», comienza diciendo el artículo.

La Unión Europea y las VPN

El grupo de expertos, conocido como Grupo de Alto Nivel (GAN), ha dejado claro en un informe encargado por la Unión Europea que las VPN suponen «el mayor desafío técnico» de los últimos años, ya que acceder a estos servicios de VPN será «esencial para identificar a los sospechosos». Desde la UE conocen desde hace tiempo que un gran número de ciberdelincuentes se ocultan bajo estas aplicaciones de cifrado de extremo a extremo y por ello el principal objetivo desde Bruselas es poder acceder a estos mensajes para hacer cumplir la ley.

«A pesar del énfasis en la necesidad de que las autoridades accedan a los datos de las personas para realizar investigaciones, los expertos de LHG reconocen que ‘esto no debe ser a expensas de los derechos fundamentales ni de la ciberseguridad de los sistemas y productos’», informan en el artículo a la vez que dejan claro que «el informe destaca en más de una ocasión cómo el cifrado también es esencial para la seguridad de las personas, protegiéndolas contra el robo de datos, el espionaje patrocinado por el Estado y otras formas de acceso no autorizado a los datos».

Así que encontrar este equilibrio entre la seguridad de las personas y acceder a los mensajes de los delincuentes es el objetivo para los legisladores de la Unión Europea en los próximos años. Este artículo publicado en esta web especializada también recoge unas palabras de Andy Yen, uno de los principales ejecutivos de Proton, una de las VPN más importantes que hay en el mundo. «El cifrado es cuestión de matemáticas: o suma o no. No se puede crear una puerta trasera que preserve el cifrado. Simplemente no es posible», afirmó tras ser cuestionado sobre las últimas iniciativas de la Unión Europea con respecto a un servicio que da más garantía y seguridad a los ciudadanos a la hora de navegar por internet.

Así que parece que en los próximos meses, desde la Unión Europea, tras perder una votación sobre ello en 2024, seguirá buscando la forma de meter mano a las VPN y los mensajes cifrados de las personas que utilizan la red para llevar a cabo estafas como el phishing. Todo indica que en los próximos meses habrá nuevas noticias sobre ello.