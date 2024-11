Por qué deberías usar una VPN en tu móvil: 5 razones clave

En alguna ocasión hemos hablado de la importancia de usar una VPN en tu móvil, y ahora que llegan unas fechas sensibles, es buen momento para recordarlo. Fechas como el Black Friday o la Navidad, momentos en los que solemos salir de casa y conectarnos a redes públicas, son el caldo de cultivo perfecto para que nuestro dispositivo se vea comprometido.

5 razones para usar una VPN

En primer lugar, tal y como he comentado, las redes Wi-Fi públicas no es que sean peligrosas, pero sí muy vulnerables. La tendencia a conectarnos a ellas de manera prácticamente automática hace que nuestros datos personales, contraseñas o información puedan quedar al descubierto si alguien intercepta la red. Y no pienses que se trata de algo de ciencia ficción: ocurre, y con bastante más frecuencia de lo que imaginas. Protégete con una aplicación VPN.

En el caso de que durante las fechas navideñas vayas a viajar, puedes utilizar una VPN para evitar bloqueos de contenido en el país de destino. Y no solamente se trata de poder acceder a las redes sociales desde China, sino de algo tan simple como usar la aplicación de tu banco desde cualquier país europeo. Hay entidades que, por seguridad, bloquean el acceso desde el extranjero a tus cuentas.

Para aquellos amantes de las plataformas como Netflix, una VPN permite acceder a contenido restringido por regiones. De esta manera, puedes desbloquear contenido que no está disponible en nuestro país y adelantarte al estreno de esa serie que tantas ganas tienes de ver.

Una VPN también te ayuda a ahorrar dinero en las compras online. De manera virtual, puedes cambiar tu ubicación y encontrar precios de hoteles o vuelos mucho más baratos en aquellas regiones donde las ofertas son más económicas.

Por último, usar una VPN en el móvil implica una mayor privacidad a la hora de navegar, ya que puedes ocultar tu dirección IP y la actividad online. De esta manera, estarás evitando el rastreo por parte de anunciantes y de terceras partes.

Sí, el uso de una VPN debería ser algo más extendido. La mayor parte de las aplicaciones VPN son de pago, pero algunas ofrecen una cantidad de gigas gratuitos para utilizar sus servicios cada mes. En todo caso, usar una VPN es algo a lo que deberías comenzar a acostumbrarte. Incluso ya hay ofertas en tiendas online en el Black Friday de aplicaciones VPN conocidas que están ofreciendo planes económicos. Recuerda que la seguridad es algo que no tiene precio.