Real Madrid, Barcelona y Athletic han denunciado «graves irregularidades» en el proyecto de La Liga Impulso auspiciado por Javier Tebas para financiar a los clubes españoles. En la carta a la que ha tenido acceso OKDIARIO, enviada el pasado 2 de diciembre al resto de clubes y también a Javier Tebas, Luis Rubiales y dos gobernantes públicos, el ministro Miquel Iceta y el presidente del CSD José Manuel Franco, los clubes esgrimen varios argumentos en contra del proyecto con CVC. Son los siguientes:

– «La operación propuesta por La Liga con CVC supone la expropiación parcial por un plazo de 50 años de los derechos audiovisuales que son titularidad exclusiva de los clubes». Así quedó establecido en el Real Decreto-ley 5/2015, que estableció y fijó las condiciones de la venta centralizada de los derechos audiovisuales de los clubes.

– «La articulación de la operación en torno a un contrato de cuentas de participación es artificiosa y encubre un claro fraude de ley, por lo que resulta ilegal».

– «La Liga no puede llevar a cabo negocios ajenos a las competencias que tiene atribuidas legalmente». Esto implica que no pueda hacer partícipe de su negocio a una sociedad mixta constituida con un tercer operador como CVC.

– «El contrato de cuentas en participación modifica la distribución de los ingresos procedentes de la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales, otorgando un trato diferencial al Consejo Superior de Deportes y a la RFEF respecto de los clubes, vulnerando en consecuencia lo previsto en el RD-Ley 5/2015. Dicho contrato perjudica igualmente los derechos legítimos de terceros que no participan en la operación (incluyendo clubes de categorías inferiores)». Por contra, el Proyecto Sostenible «no impacta de ninguna manera en la situación de la RFEF y el CSD, que ven sus derechos inalterados». El mencionado Real Decreto establece que los clubes están obligados a pagar sendas cuotas anuales a RFEF y CSD y esas cantidades variarían con la entrada de CVC como socio de la Liga.

Financiación directa de los clubes

En contraposición, Real Madrid, Barcelona y Athletic exponen que su Proyecto Sostenible eliminaría esas irregularidades por las siguientes causas:

– «Porque son los clubes, y no La Liga, quienes obtienen directamente financiación». Es decir, los clubes sus activos, sin intermediación de La Liga, a cambio de una retribución. «Esta estructura no vulnera ningún precepto legal ni, en particular, el RD-Ley 5/2015, limitándose La Liga a abonar los pagos que procedan por cuenta y en nombre de los clubes de conformidad con su función de comercializador y agente de pagos».

– «Porque solo se suscriben contratos habituales en este tipo de operaciones, sin artificios legales o contables de ningún tipo, y porque no se acude en fraude de ley a estructuras como las ‘cuentas en participación’ o a exorbitantes e injustificables ‘gastos de comercialización’ con el único objeto de sortear la falta de titularidad de La Liga sobre el activo objeto de la operación en cuestión».

– «Porque no perjudica de ninguna manera los intereses de clubes que no participan en la operación, dejando en consecuencia inalterados los derechos que en el futuro puedan corresponder a los clubes que hoy juegan en categorías inferiores».

– «Porque no comporta la entrada ni participación de terceros ajenos a los clubes en La Liga, sus actividades y gobernanza, quedando esta preservada en los términos del RD-Ley 5/2015».